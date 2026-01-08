Newsletter
Ex-ZBI-Chef startet eigene Beratung für Krisen- und Interimsmanagement

Veröffentlichung:
Foto: Valigence/Dirk M.
Dirk Meißner

Mit Valigence Real Estate GmbH startet Dirk Meißner, einst unter anderen CEO der Immobilien Asset und Investment Manager ZBI und Deutsche Investment, eine spezialisierte Einheit für Executive Interim Management und Advisory in Sondersituationen in der Immobilienwirtschaft.

Mit der Gründung der Valigence Real Estate GmbH baut Dirk Meißner eine spezialisierte Management-Boutique für die Immobilienwirtschaft auf, teilt das Unternehmen mit. Es fokussiert sich demnach auf operative Führung in Situationen, in denen etablierte Prozesse nicht mehr ausreichen, etwa bei Restrukturierungen, tiefgreifenden Transformationen oder komplexen Portfolien unter Druck.

Valigence adressiert vor allem institutionelle Bestandshalter, Asset Manager sowie Banken mit Workout-Einheiten. In volatilen Marktphasen gehe es dabei um die schnelle, rechtssichere Stabilisierung von Engagements und um die Übernahme operativer Verantwortung auf oberster Führungsebene. „Die aktuelle Marktlage erfordert mehr als reine Analyse. Gefragt ist die Fähigkeit, operative Verantwortung sofort zu übernehmen und komplexe Organisationen durch stürmische Phasen zu steuern“, erklärt Meißner.

    Erfahrung als CEO

    Dirk Meißner bringt den Angaben zufolge einen umfangreichen Track Record aus leitenden Funktionen in der institutionellen Immobilienwirtschaft mit. In früheren Rollen, unter anderem als CEO der ZBI Fondsmanagement AG sowie der Deutsche Investment KVG, trug er demnach operative Verantwortung für mehr als 80.000 Einheiten und ein Asset-Volumen von rund neun Milliarden Euro.

    Als „zugelassener BaFin-Geschäftsleiter“ verfüge Meißner zudem über regulatorische Expertise für das Management in hoch regulierten Strukturen. Gemeint ist damit vermutlich, dass die Finanzaufsicht BaFin ihn als KVG-Geschäftsführer akzeptiert hat. Diese Erfahrung fließe insbesondere in Mandate ein, bei denen Governance, Aufsicht und operative Umsetzung eng verzahnt werden müssen.

    Das Leistungsspektrum der Valigence Real Estate GmbH umfasst die Überbrückung von Führungsvakanzen auf CEO- und COO-Ebene, die Übernahme von Mandaten als Chief Restructuring Officer sowie die Begleitung von Post-Merger-Integrationen und operativen Plattform-Transformationen. Sitz des Unternehmens ist Bruchköbel in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.

