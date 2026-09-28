FIL Fondsbank Altersvorsorgedepot: Fondskonzept startet mit erster Fondsplattform

Fondskonzept hat die FIL Fondsbank als erste Plattform für das neue Altersvorsorgedepot ausgewählt. Angeschlossene Maklerinnen und Makler sollen das Angebot zum 1. Januar 2027 nutzen können. Der Maklerpool kündigt zugleich weitere Partner sowie eine spätere Öffnung für unabhängige Vermögensverwalter an.

Der Maklerpool Fondskonzept AG hat die FIL Fondsbank GmbH (FFB) als erste Plattform für das neue Altersvorsorgedepot ausgewählt. Das teilt das Unternehmen aus Dietenheim in einer Mitteilung vom 28. September 2026 mit. Angeschlossene Maklerinnen und Makler sollen das staatlich geförderte Vorsorgeangebot ab dem 1. Januar 2027 nutzen können. Damit steht ihnen das Altersvorsorgedepot der FIL Fondsbank als erste Lösung offen. Die FFB gehört zum Vermögensverwalter Fidelity International.

Mit dem Altersvorsorgedepot entsteht ein kapitalmarktnahes Vorsorgeprodukt, das staatlich gefördert wird. Sparerinnen und Sparer sollen darüber stärker in Fonds und ETFs investieren können, als es bei klassischen Vorsorgeverträgen bislang üblich war. In der Branche gilt das Altersvorsorgedepot als Riester-Nachfolger. Für unabhängige Vermittlerinnen und Vermittler eröffnet es deshalb zusätzlichen Spielraum, Vorsorgelösungen genauer auf Anlagehorizont, Risikobereitschaft und Kundenbedarf zuzuschneiden.

FIL Fondsbank wird erste Plattform für das Altersvorsorgedepot

Fondskonzept bereitet nach eigenen Angaben derzeit die technische Anbindung der FFB an sein System vor. Die Plattform soll pünktlich zum Start des Altersvorsorgedepots am 1. Januar 2027 bereitstehen. Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Bretzke begründet die Wahl vor allem mit der Verfügbarkeit. „Wir haben die FFB bewusst als erste Plattform für das Altersvorsorgedepot ausgewählt. Für unsere Maklerinnen und Makler wollen wir zum Start eine konkrete Lösung verfügbar machen“, sagt Bretzke.

Fondskonzept plant Mehranbieterstrategie mit weiteren Partnern

Die Entscheidung für die FIL Fondsbank ist laut Fondskonzept jedoch keine Absage an andere Produktgeber. Bretzke betont, die Wahl richte sich nicht gegen weitere Anbieter. Dauerhaft sollen die angeschlossenen Partnerinnen und Partner zwischen verschiedenen Vorsorgekonzepten wählen können. Deshalb will der Maklerpool im Lauf der Zeit weitere Fondsplattformen und Versicherungsgesellschaften an das Altersvorsorgedepot anbinden.

Bei der Auswahl neuer Partner orientiert sich Fondskonzept eigenen Angaben zufolge an mehreren Kriterien. Dazu zählen Produktqualität, Kostenstruktur und die Bandbreite der Anlagemöglichkeiten. Hinzu kommt eine verlässliche technische Einbindung in die konzerneigene Plattform. Über verfügbare Varianten, die technische Abwicklung und begleitende Schulungen will der Pool seine Maklerinnen und Makler rechtzeitig vor dem Start informieren. Weitere Produktgeber sollen anschließend schrittweise folgen, sobald deren Angebote und Anbindungen bereitstehen.

Altersvorsorgedepot der FIL Fondsbank soll Vermögensverwaltern offenstehen

Parallel zur Einführung arbeitet Fondskonzept darauf hin, die Plattform der FIL Fondsbank künftig auch für unabhängige Vermögensverwalter zu öffnen. Dadurch ließen sich zusätzliche, fondsgestützte Vermögensverwaltungskonzepte in das Altersvorsorgedepot einbinden. Als Beispiel nennt der Maklerpool die Wealthkonzept Vermögensverwaltung AG, an der Fondskonzept mit 50 Prozent beteiligt ist.

Offen sind nach Unternehmensangaben allerdings noch regulatorische, vertragliche und technische Fragen. Diese muss der Pool vor einer Öffnung klären. „Besonders wichtig ist uns, dass künftig auch unabhängige Vermögensverwalter ihre Strategien über solche Depots anbieten können“, sagt Bretzke.

Fondskonzept: Maklerpool mit rund 22 Milliarden Euro Bestand

Fondskonzept beschreibt sich als inhabergeführte Plattform für unabhängige Finanzmaklerinnen und Finanzmakler, wie auch in der Hitliste der Maklerpools 2026 deutlich wird. Das Unternehmen bündelt Produktangebot, digitale Verwaltung, persönliche Betreuung und regulatorische Unterstützung. Der Pool ist nach eigenen Angaben seit mehr als 25 Jahren am Markt aktiv. Zudem arbeitet er unabhängig von einzelnen Produktgebern oder Finanzinvestoren.

Nach eigenen Angaben verwaltete FondsKonzept zum 15. September 2026 ein Bestandsvolumen von 22,2 Milliarden Euro in Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen. Davon entfielen 2,4 Milliarden Euro auf die österreichische Tochtergesellschaft FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH. Im Versicherungsgeschäft zählte der Maklerpool zum Stichtag rund 858.795 aktive Verträge.

Auch Banken richten ihre Beratung im Zuge des Altersvorsorgedepots neu aus, was den Wettbewerb um Vertriebspartner weiter verschärft.