Führungswechsel bei Hep global: Gründer Christian Hamann gibt CEO-Posten ab

Beim Solarprojektentwickler Hep global steht ein Wechsel an der Spitze an: Martin Vogt übernimmt mit sofortiger Wirkung den CEO-Posten von Unternehmensgründer Christian Hamann. Hamann bleibt dem Management jedoch erhalten – mit einer anderen Aufgabe.

Der Hep global-Konzern stellt sein Management neu auf. Martin Vogt (44) übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Executive Officer (CEO), teilt das Unternehmen mit. Er folgt auf Unternehmensgründer Christian Hamann (55), der die Funktion nach knapp 17 Jahren auf eigenen Wunsch abgibt. Hamann bleibt dem Management aber als Chief Financial Officer (CFO) erhalten. Die Verantwortung für das Finanzressort hatte er bereits im Mai 2026 übernommen.

Vogt gehört dem Unternehmen seit Anfang 2024 an und verantwortete zuletzt als Chief Project Officer die globale Projektentwicklung. In dieser Funktion war er an der strategischen und operativen Weiterentwicklung des Projektgeschäfts beteiligt. Nach Unternehmensangaben wurde die Nachfolgeregelung langfristig vorbereitet.

Komplettiert werde das Management durch Georg von Eichendorff Strachwitz, der seit 2021 als Chief Operating Officer (COO) tätig ist. Hamann will sich künftig als CFO auf die finanzielle Steuerung des Unternehmens konzentrieren.

Hep global setzt auf Kontinuität im Management

Vogt verweist auf die Anpassungen der Organisations- und Kostenstrukturen an veränderte Marktbedingungen in den vergangenen Jahren. Für die weitere Entwicklung will Hep global nach seinen Angaben an der bisherigen Strategie festhalten.

„Unser Fokus bleibt klar: Wir wollen unsere Position als verlässlicher Partner für die Entwicklung von Solar- und Batteriespeicherprojekten weiter stärken. Dabei setzen wir auf Kontinuität in unserer Strategie und im Management, Fokus auf die europäischen Kernmärkte und gezielte neue Wachstumsinitiativen“, sagt Vogt.

Die Mitteilung bezieht sich nicht auf die HEP Kapitalverwaltung AG, die Ende 2024 organisatorisch und rechtlich von Hep global getrennt wurde. Vorstand bei der KVG ist laut Website-Impressum weiterhin Thorsten Eitle zusammen mit Ingo Burkhardt (Vorsitzender) und Dr. Nikolai Noeske. Eitle ist auch Geschäftsführer der HEP Vertrieb GmbH, seit Juni 2026 zusammen mit Oliver Lang.