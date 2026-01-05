Führungswechsel im Zurich-Vertrieb: Nina Henschel folgt auf Ulrich Christmann

Die Zurich Gruppe Deutschland besetzt ihren Vertriebs-Vorstand für den Bereich „Privat- & Gewerbekunden“ neu. Nina Henschel wird den Posten spätestens zum 1. September übernehmen und künftig dem deutschen Management Board angehören. Sie folgt auf Ulrich Christmann, der zum 30. Juni planmäßig in den Ruhestand geht.

Henschel wechselt von der Ergo Group AG zur Zurich. Dort verantwortet sie seit 2023 als Vorständin das Ressort Partnervertriebe und Kollektivgeschäft Gesundheit bei der Deutschen Krankenversicherung AG und der Ergo Krankenversicherung AG. Zuvor leitete sie bei der R+V Versicherung AG als Vorständin die Bereiche Gesundheit und Operations Personenversicherung.

Ihre berufliche Laufbahn begann die 49-jährige Diplom-Kauffrau im Jahr 2002 im Axa Konzern. Seit 2016 gehörte sie dort dem Vorstand der Deutschen Ärzte Versicherung AG sowie der Deutschen Ärzte Finanz AG an.

Ulrich Christmann, seit 2023 Vertriebs-Vorstand für „Privat- & Gewerbekunden“, beendet seine Vorstandstätigkeit nach über 40 Jahren im Banken- und Versicherungsgeschäft. Er ist seit Februar 2019 Teil der Zurich Gruppe Deutschland und prägte in dieser Zeit maßgeblich den Vertrieb.