„In der Kundengewinnung wird es einen großen Push geben“ - Cash im Talk mit Christian Brehm (Magpie Projects)

Trade Republic hat seine Pläne für das Altersvorsorgedepot vorgestellt. Während die Konkurrenz in den letzten Wochen und Monaten bereits mit Günstigkonditionen aufhorchen ließ, stellen die Berliner ihr Altersvorsorgedepot ganz unter das Zeichen der Nullkosten. Ich sprach mit Christian Behm, Partner bei Magpie Projects, über die jüngste Kampfansage des Neobrokers und wie er die Chancen des Altersvorgedepots in diesem Segment einschätzt.