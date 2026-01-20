Jubiläum: Plansecur feiert 40 Jahre unabhängige Finanzberatung

Die unabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur begeht 2026 ihr 40-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und positionierte sich früh mit einem Ansatz, der sich vom damals üblichen provisionsgetriebenen Vertrieb abgrenzen sollte. Im Mittelpunkt stand von Beginn an eine langfristig ausgerichtete, produktunabhängige Finanzberatung.

„Vertrauen und Wertschätzung sind unsere Grundpfeiler seit vier Jahrzehnten“, sagt Geschäftsführer Heiko Hauser, der Plansecur seit 2023 führt. Der Anspruch sei stets gewesen, Kundinnen und Kunden dauerhaft zu begleiten und Finanzentscheidungen nicht an kurzfristigen Verkaufszielen auszurichten.

Ein zentrales Element des Modells ist die Eigentümerstruktur. Plansecur gehört nicht einem Finanzkonzern oder Produktanbieter, sondern den Beraterinnen und Beratern selbst. Diese arbeiten in Teams zusammen, um bei der Betreuung unterschiedliche fachliche Perspektiven einzubeziehen.

Geschäftsentwicklung und betreute Volumina

Nach Angaben des Unternehmens verwaltete Plansecur zu Beginn des Jahres 2026 ein Fondsvermögen von rund 200 Millionen Euro. Im Frühsommer 2025 lag dieser Wert noch bei 150 Millionen Euro. Das betreute Depotvolumen belief sich Anfang 2026 auf etwa 1,9 Milliarden Euro, nachdem im Herbst 2024 erstmals mehr als 1,5 Milliarden Euro erreicht worden waren.

Plansecur unterscheidet zwischen Vermögensverwaltung und Depotbetreuung. In der Vermögensverwaltung nehmen die Beraterinnen und Berater Umschichtungen eigenständig vor, während Kundinnen und Kunden regelmäßig informiert werden. In der Depotbetreuung erfolgen Transaktionen ausschließlich nach vorheriger Zustimmung der Anlegerinnen und Anleger.

Nach Einschätzung von Heiko Hauser spielt das stabile Vertrauensverhältnis zur Kundschaft eine zentrale Rolle für die Entwicklung. „Das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern ist die Basis unseres Geschäfts seit 40 Jahren“, sagt er. Die zunehmende Unsicherheit an den Finanzmärkten habe den Beratungsbedarf weiter erhöht.

Altersvorsorge und interne Nachfolge

Ein wachsender Schwerpunkt liegt nach Angaben des Unternehmens auf der Altersvorsorge. „Derzeit ist neben der Betreuung der angelegten Kundengelder die Altersvorsorge ein Treiber unseres Geschäfts“, sagt Hauser. Viele Kundinnen und Kunden suchten verlässliche Konzepte für einen langen Planungshorizont.

Parallel dazu hat Plansecur frühzeitig Strukturen für den Generationenwechsel geschaffen. Beraterinnen und Berater, die ihre Tätigkeit beenden, können eine Unternehmerrente in Anspruch nehmen. Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger übernehmen bestehende Kundenbeziehungen über festgelegte Übertragungsmodelle.

„Bei vielen Kundinnen und Kunden sind die zwischenzeitlich erwachsenen Kinder unsere Ansprechpartner“, sagt Hauser. Auch auf Beraterseite gebe es zahlreiche Fälle, in denen die nächste Generation die Arbeit fortsetze.

Soziales Engagement seit der Gründung

Neben der Beratungstätigkeit engagiert sich Plansecur seit der Gründung sozial. Bereits 1986 wurde der Verein „Planimpuls für engagierte Hilfe“ ins Leben gerufen, 13 Jahre später folgte eine eigene Stiftung. Über regionale Gruppen entscheiden die Beraterinnen und Berater vor Ort, welche Projekte unterstützt werden.

Das Engagement beschränkt sich dabei nicht auf finanzielle Förderung. Projekte werden nach Unternehmensangaben auch persönlich begleitet. Das zugrunde liegende Selbstverständnis bringt ein Leitmotiv auf den Punkt: „Den Rollstuhl nicht nur bezahlen, sondern ihn auch schieben.“

Heute arbeiten rund 180 selbstständige Beraterinnen und Berater für Plansecur. Sie betreuen ihre Kundschaft in allen Bereichen der Finanzplanung, darunter Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Immobilien.