Meag finanziert Belgiens größten Glasfasernetzbetreiber mit dreistelligem Millionenbetrag

Die Meag, Assetmanager der Munich Re und Ergo, hat für Munich Re und weitere institutionelle Investoren eine Fremdkapitalfinanzierung für Wyre arrangiert. Der auf die Meag-Investoren entfallende Anteil liegt im mittleren dreistelligen Euro-Millionenbereich. Damit zählen sie zu den bedeutendsten institutionellen Finanzierungspartnern des Unternehmens.

Wyre wurde 2023 als Joint Venture von Telenet und Fluvius gegründet und vereint die Festnetz-Infrastrukturanlagen beider Partner in Flandern und Brüssel. Das Unternehmen betreibt dort die führende passive Breitbandinfrastruktur und wird voraussichtlich rund 60 Prozent des Glasfasernetzes in Belgien besitzen und betreiben. Neben dem Glasfasernetz betreibt Wyre auch das bestehende Koaxialnetz von Telenet weiter und ermöglicht Internetgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s und mehr.

Die Einnahmen des Unternehmens basieren auf langfristigen Wholesale-Vereinbarungen mit Telekommunikationsanbietern wie Telenet und Orange Belgium. Heute sind drei Betreiber im Netz aktiv: Telenet, Orange und Wan Connect. Diese vertraglich gesicherten Cashflows bildeten nach Angaben der Meag eine wesentliche Grundlage für die Investitionsentscheidung.

Finanzierung schafft eigenständige Kapitalstruktur

Die Transaktion dient dem Aufbau einer eigenständigen, besicherten Finanzierungsplattform für Wyre. Die Mittel werden zur Ablösung bestehender Gesellschafterdarlehen sowie zur Finanzierung des langfristigen Glasfaserausbauprogramms eingesetzt. Bis Anfang der 2030er Jahre plant Wyre, sein Glasfasernetzwerk auf mehrere Millionen Haushalte auszuweiten.

„Wyre nimmt eine entscheidende Rolle in der digitalen Infrastrukturlandschaft Belgiens ein und verfügt über eine starke Marktposition sowie vertraglich gesicherte langfristige Erträge. Diese Investition stärkt unser Portfolio hochwertiger Core-Infrastrukturanlagen und spiegelt unseren disziplinierten Ansatz wider, Kapital in Infrastrukturunternehmen zu investieren, die unseren Investoren stabile inflationsresistente Renditen ermöglichen“, begründet Michael Kittle, Head of Infrastructure Debt das Engagement.

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