Was ein Pfandkredit ist und wie er funktioniert

Ein Pfandkredit folgt einem einfachen Prinzip: Der Kunde hinterlegt einen Wertgegenstand als Sicherheit und erhält dafür ein kurzfristiges Darlehen. Nach Rückzahlung von Darlehen, Zinsen und Gebühren erhält er den Gegenstand zurück. Beliehen werden vor allem Gold- und Silberschmuck, Anlagegold, Münzen, hochwertige Uhren sowie Elektronik. Die Bewertung richtet sich nach Material, Zustand, Marke und aktuellem Marktpreis; bei Gold ist in der Regel der tagesaktuelle Goldpreis maßgeblich.

In der Praxis übernehmen diese Aufgabe bundesweit tätige Anbieter wie das Pfand Haus von Grüne’s Leihhäuser, das an mehreren Standorten Wertgegenstände begutachtet und beleiht. Der Ablauf ist standardisiert: Begutachtung vor Ort, ein konkretes Beleihungsangebot, bei Zustimmung sofortige Auszahlung. Sämtliche Konditionen werden im Pfandschein festgehalten, der als Beleg für die spätere Auslösung dient.

Rechtsrahmen und Sicherheit für Verbraucher

Das gewerbliche Pfandleihgeschäft ist in Deutschland streng reguliert. Maßgeblich ist die Pfandleiherverordnung (PfandlV), die den Geschäftsbetrieb im Detail vorschreibt. Dazu gehören die Ausgabe eines Pfandscheins mit festgelegten Pflichtangaben, die sichere Aufbewahrung sowie eine Versicherung der hinterlegten Gegenstände gegen Verlust und Beschädigung. Für den Betrieb ist zudem eine gewerberechtliche Erlaubnis erforderlich.

Für die Beratungspraxis relevant: Als Sicherheit dient ausschließlich der Pfandgegenstand. Eine Schufa-Abfrage oder ein Einkommensnachweis ist nicht erforderlich, und es entsteht auch kein Schufa-Eintrag. Benötigt werden lediglich ein gültiger Ausweis und Volljährigkeit. Damit unterscheidet sich der Pfandkredit grundlegend von bonitätsabhängigen Bankprodukten – ein Punkt, der bei Mandanten mit angespannter Bonität häufig zur Sprache kommt.

Kosten, Laufzeit und was bei Nicht-Auslösung passiert

Für das Darlehen fallen Zinsen und eine Vergütung für die Kosten des Geschäftsbetriebs an; deren Rahmen ist in der Pfandleiherverordnung geregelt. Die Laufzeit beträgt in der Regel drei Monate und lässt sich verlängern. Innerhalb dieser Frist kann der Gegenstand jederzeit ausgelöst werden – er bleibt bis dahin Eigentum des Pfandgebers.

Nach Angaben von Grüne’s Leihhäuser werden mehr als 90 % aller Pfänder später wieder ausgelöst. Erfolgt keine Auslösung und keine Verlängerung, wird der Gegenstand öffentlich versteigert. Wichtig für die Einordnung: Der Kunde haftet nicht persönlich über den Wert des Pfands hinaus. Ein Überschuss aus der Verwertung, der die offene Forderung übersteigt, steht dem Pfandgeber zu. Damit ist das Verfahren für den Verbraucher in seinem Risiko klar begrenzt.

Einordnung für die Beratungspraxis

Der Pfandkredit ist kein Ersatz für regulierte Finanzierungs- oder Anlageprodukte und eignet sich nicht für langfristigen Kapitalbedarf. Seine Stärke liegt in der schnellen, planbaren Überbrückung kleinerer Beträge, wenn Zeit oder Bonität gegen einen Kredit von der Bank sprechen. Anders als beim Ankauf bleibt das Eigentum am Gegenstand erhalten, solange die Frist läuft.

Für Beraterinnen und Berater ist der Pfandkredit damit vor allem ein Referenzpunkt: Wer die Funktionsweise, den gesetzlichen Rahmen und die Grenzen kennt, kann entsprechende Mandantenfragen fachlich einordnen und die Option realistisch gegen Alternativen wie Dispo oder Ratenkredit abwägen. Eine Empfehlung ersetzt diese Einordnung nicht, aber sie schafft Orientierung.

Häufige Fragen

Ist ein Pfandkredit schufarelevant?

Nein. Da ausschließlich der hinterlegte Gegenstand als Sicherheit dient, ist keine Schufa-Abfrage nötig, und es entsteht kein Schufa-Eintrag. Erforderlich sind lediglich ein gültiger Ausweis und Volljährigkeit.

Was passiert, wenn das Pfand nicht ausgelöst wird?

Ohne Auslösung und ohne Verlängerung wird der Gegenstand öffentlich versteigert. Der Kunde haftet nicht persönlich; ein Mehrerlös über die offene Forderung hinaus steht ihm zu.