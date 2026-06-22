Solide Bilanz: VGH wächst 2025 in allen drei Sparten

Die VGH hat Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Wachstum abgeschlossen. Nach Unternehmensangaben steigt der konsolidierte Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe um 6,6 Prozent, die Beitragseinnahmen erhöhen sich von 2,941 Milliarden Euro auf 3,137 Milliarden Euro. Der Brutto-Überschuss vor Ertragsteuern und Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung liegt bei 294 Millionen Euro – rund 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr (288 Millionen Euro). Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe wird um 82 Millionen Euro auf 1,735 Milliarden Euro gestärkt.

Vorstandsvorsitzender Dr. Ulrich Knemeyer zieht eine positive Bilanz: „Solide Ergebnisse in der Schaden- und Unfallversicherung und ein sehr gutes Neugeschäft in der Lebensversicherung wurden flankiert von einer auskömmlichen Ausstattung mit Sicherheitsmitteln. Das 275-jährige Jubiläumsjahr unserer VGH zeichnete ein wirklich erfreuliches Bild.“ Zur Unternehmensgruppe gehören neben den drei hannoverschen Gesellschaften auch die Öffentlichen Versicherungen Oldenburg, die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt sowie die bundesweit tätige Alte Oldenburger Krankenversicherung AG.

Brandkasse verbessert Combined Ratio auf 86,4 Prozent

Als regionaler Marktführer in der Schaden- und Unfallversicherung erzielt die Landschaftliche Brandkasse Hannover einen insgesamt guten Geschäftsverlauf. Das Beitragsvolumen im selbst abgeschlossenen Geschäft wächst 2025 um 6,9 Prozent auf 1,528 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,430 Milliarden Euro; Markt: 7,7 Prozent). Im Gesamtgeschäft inklusive aktiver Rückversicherung steigen die Beitragseinnahmen auf 1,647 Milliarden Euro. Wachstumsträger sind die Sachsparten, vor allem die Wohngebäudeversicherung mit einem Plus von 4,1 Prozent. Die Kfz-Versicherung legt um 15,6 Prozent zu, die Cyberversicherung um 16,3 Prozent.

Der Schadenverlauf fällt günstig aus: Die Belastung durch Elementarschäden liegt auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen 15 Jahre, und von Großbränden ab fünf Millionen Euro bleibt die VGH 2025 verschont. Über alle Sparten hinweg wendet die Brandkasse für rund 220.000 Schäden 981 Millionen Euro auf – annähernd so viel wie im Vorjahr (976 Millionen Euro). Die bilanzielle Schadenquote verbessert sich auf 60,3 Prozent (Vorjahr: 63,9 Prozent). Die Combined Ratio sinkt das dritte Jahr in Folge auf 86,4 Prozent (Vorjahr: 89,9 Prozent) und liegt damit deutlich unter dem erwarteten Marktdurchschnitt von 91 Prozent.

Vorständin Annika Rust kommentiert die Kfz-Sparte: „Im Segment der Kfz-Versicherungen ist der Schadenaufwand auf sehr hohem Niveau zwar nochmals angestiegen. Die notwendigen Anpassungen der Versicherungsbeiträge wirken sich aber positiv auf die Schaden-Kosten-Quote aus, die von gut 111 Prozent im Vorjahr zurück in den schwarzen Bereich auf 99 Prozent gesunken ist.“

Provinzial Leben erzielt bestes Neugeschäft seit mindestens 2010

Die Kapitalanlagen der Brandkasse wachsen von 4,580 Milliarden Euro auf 4,870 Milliarden Euro, der Kapitalertrag übertrifft mit 100 Millionen Euro den Vorjahreswert (90 Millionen Euro). Die Sicherheitsmittel steigen auf 1,705 Milliarden Euro, was 104 Prozent der gebuchten Bruttobeiträge entspricht – gegenüber 99 Prozent im Vorjahr und weit über dem Marktdurchschnitt von rund 46 Prozent.

Die Provinzial Lebensversicherung Hannover verbucht 2025 einen Neugeschäftszuwachs von rund 44 Prozent auf eine bewertete Beitragssumme von 1,426 Milliarden Euro (Vorjahr: 992 Millionen Euro; Markt: 5,3 Prozent) – das beste Ergebnis seit mindestens 2010. Vertriebs- und Marketingvorstand Dr. Fabrice Gerdes nennt die Hintergründe: „Insbesondere die Provinzial Leben profitiert von der engen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Sparkassen und dem hohen Einsatz unserer eigenen Organisation, den VGH-Hauptvertretungen.“ Das 2024 eingeführte kapitalmarktnahe Produkt InvestRente und die 2025 überarbeitete Risikolebensversicherung liefern in beiden Vertriebswegen wesentliche Impulse.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Provinzial Leben steigen auf 491 Millionen Euro (Vorjahr: 472 Millionen Euro). Die Einmalbeitragseinnahmen legen im selbst abgeschlossenen Geschäft um 31 Prozent auf 83 Millionen Euro zu (Markt: 16,9 Prozent). Das starke Neugeschäft kompensiert erstmals seit Jahren die regulären Vertragsabläufe, so dass der Versicherungsbestand um 1,8 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Für 2026 bietet die Provinzial Leben wie im Vorjahr eine Gesamtverzinsung von 4,2 Prozent, bei einer stabilen laufenden Verzinsung von 2,5 Prozent.

Provinzial Krankenversicherung wächst deutlich über Marktniveau

Die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG setzt ihre positive Entwicklung fort. Zum Jahresende 2025 sind 167.092 Personen versichert. Der Bestand an vollversicherten Personen wächst um 215 Personen, was einem Zuwachs von 1,4 Prozent entspricht – und damit deutlich über dem Marktniveau von 0,5 Prozent liegt. Die Beitragseinnahmen steigen um 10,3 Prozent auf knapp 120 Millionen Euro.

Der Kapitalanlagebestand erhöht sich um 66 Millionen Euro auf 820 Millionen Euro, das Anlageergebnis liegt bei fast 22 Millionen Euro und entspricht einer Nettoverzinsung von 2,7 Prozent (Vorjahr: 2,6 Prozent). Der Brutto-Überschuss beträgt 23 Millionen Euro, davon werden 93,9 Prozent in Form von Beitragsrückerstattungen und Beitragslimitierungen an die Versicherten weitergegeben. Anfang 2026 hat die Gesellschaft zudem eine betriebliche Krankenversicherung eingeführt.

Für den Bereich Elementarschutz setzt die VGH auf Prävention: Seit Mai 2026 bieten die öffentlichen Versicherer gemeinsam mit dem Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung den Online-Service Elementa – Zentrum Naturgefahren an, der unter www.elementa.org adressgenaue Informationen zu Hochwasser-, Starkregen- und Hagelrisiken bereitstellt. Auf der Produktseite plant die VGH für August 2026 den Start der runderneuerten Linie „Simple Life“ in der Berufs- und Grundfähigkeitsversicherung. Die IT-Strategie bündelt die Gruppe unter dem Programm „Fokus Digital“, das unter anderem die Ablösung der Host-Systeme, den Ausbau vertriebsnaher Anwendungen und ein professionalisiertes Datenmanagement umfasst.