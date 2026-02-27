Newsletter
Nach Gewinnsprung 2025: Hypoport hebt Ziele für 2026 an

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ronald Slabke
Foto: Hypoport
Hypoport-Chef Ronald Slabke

Hypoport hat 2025 operativ deutlich zugelegt und profitiert von einer Belebung der privaten Immobilienfinanzierung. Für 2026 stellt der Finanzdienstleister nun einen weiteren kräftigen Gewinnanstieg in Aussicht.

Der Finanzdienstleister Hypoport will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne.

Im vergangenen Jahr erholte sich der operative Gewinn von 18 Millionen auf rund 33 Millionen Euro und damit etwas deutlicher als von Analysten erwartet. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besseren Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung. (dpa-AFX)

