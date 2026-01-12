Neue Beratungsgesellschaft: Bernd Steinhart gründet Benefitstrategen

Zum Jahresende 2025 ist Bernd Steinhart aus dem Vorstand der Global-Finanz AG ausgeschieden. Nun ist 49-jährige wieder als selbstständiger Unternehmer aktiv und hat die Benefitstrategen GmbH gegründet.

Schwerpunkt Arbeitgeberberatung

Benefitstrategen ist als unabhängiges Beratungsunternehmen für Arbeitgeber ausgerichtet. Der Fokus liegt auf der strukturierten Beratung zu Vorsorge- und Benefit-Lösungen sowie auf der Bündelung relevanter Themenfelder.

Zum Beratungsumfang gehören betriebliche Vorsorgelösungen, Corporate Benefits sowie Fragestellungen aus dem Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen bei der Konzeption von Vergütungs- und Benefit-Modellen.

Die Leistungen reichen von der Analyse bestehender Strukturen über die Entwicklung von Konzepten bis zur Auswahl externer Dienstleister und der laufenden Begleitung. Ziel ist es, Entscheidungsprozesse für Arbeitgeber zu strukturieren.

Angebot für Berater und Vermittler

Neben Arbeitgebern richtet sich das Angebot auch an Berater und Vermittler, die bei der Umsetzung komplexer Benefit-Strukturen fachliche Unterstützung suchen. „Der Markt braucht Transparenz, Unabhängigkeit und echte Lösungen – keine Produktdiskussionen. Benefitstrategen steht für strategische Arbeitgeberberatung mit klarem Fokus auf Nutzen, Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit“, sagt Steinhart.

Während seiner Vorstandstätigkeit bei der Global-Finanz AG verantwortete Steinhart die Neuausrichtung des Vertriebs, den Aufbau einer neuen Verwaltungsplattform sowie die Neubesetzung des Verwaltungsvorstandes mit Frank Wemheuer. Nach Abschluss dieser Aufgaben schied er auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

„Die Aufgabe bei der Global-Finanz AG war klar definiert – und sie ist erfüllt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mich wieder dem zu widmen, was mich seit Jahren antreibt: Arbeitgeber dabei zu unterstützen, echte Mehrwerte für ihre Mitarbeiter zu schaffen“, sagt Steinhart