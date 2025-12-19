Newsletter
Noch ein neues Mitglied im Sachwerteverband VKS

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Cash.
Klaus Wolfermann, Vorstandsvorsitzender des VKS.

Zwei neue Mitgliedsunternehmen hat der Verband für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter (VKS) seit Anfang des Monats bereits vermeldet. Nun kommt kurz vor Weihnachten ein weiterer Asset Manager hinzu, der Erfahrungen aus über 100 betreuten Fonds und Mandaten einbringt.

Der VKS begrüßt mit der Paribus Holding GmbH & Co. KG ein neues Mitgliedsunternehmen und unterstreiche dadurch seine Relevanz als Interessenvertretung und Sprachrohr der Branche, teilt der Verband mit. Die inhabergeführte Paribus entwickelt und strukturiert demnach seit 2003 Kapitalanlagen für professionelle, semi-professionelle und private Investoren mit Fokus auf Immobilien, Infrastruktur und unternehmerische Beteiligungen. 

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und einer Niederlassung in Wiesbaden kommt den Angaben zufolge auf ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von sechs Milliarden Euro mit 35.000 Anlegern und 145 Mitarbeitenden. Aktuell werden 28 Einheiten von Büroimmobilien & Microliving und insgesamt rund 6.000 Wohneinheiten verantwortet.

Nun 21 Vollmitglieder im VKS

„In einem nach wie vor herausfordernden Umfeld für Sachwertinvestments ist eine qualifizierte, transparente und verantwortungsbewusste Platzierung dieser langfristigen Investments essenziell. Der VKS möchte daher wichtige Standards setzen, Akteure verbinden und die Qualität und Professionalität in den Mittelpunkt stellen“, unterstreicht Hans-Henning Brand, Geschäftsführer Paribus Holding, die Bedeutung einer starken Branchenvertretung. „Hierfür können wir unsere Erfahrungen aus über 100 betreuten Fonds und Mandaten in den Verband einbringen“, so Brand weiter.

Klaus Wolfermann, Vorstandsvorsitzender des VKS, betont: „Mit Paribus gewinnen wir erneut einen etablierten und geschätzten Anbieter in der Sachwertbranche als Verbandsmitglied“. Seit Anfang Dezember hatte der VKS bereits den Betritt von zwei weiteren Mitgliedern gemeldet: Jamestown und WIDe. Die Liste der Vollmitglieder des Verbands umfasst mit nun 21 Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Managern den Großteil der aktiven Anbieter von alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger sowie ein Mitglied, das sich nur an institutionelle Investoren richtet. Hinzu kommen vier Fördermitglieder.

