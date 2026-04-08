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Ölpreis bricht nach Feuerpause zwischen Iran und USA ein

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ölpreis
Foto: Adobe Stock / Yudi
Beide Ölsorten kosten trotz des Rückgangs immer noch rund ein Drittel mehr als vor dem Beginn der Angriffe.

Die Aussicht auf eine Feuerpause zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten hat die Ölpreise am Mittwoch massiv unter Druck gesetzt. Zugleich rückt die Straße von Hormus wieder in den Fokus des Marktes. Wie dauerhaft die Entspannung trägt, bleibt offen.

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach der angekündigten zweiwöchigen Feuerpause zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten kräftig gefallen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fiel kurz nach der Ankündigung um bis zu 16 Prozent auf 91,70 US-Dollar. Bis 2.45 Uhr erholte sich der Kurs für die Referenzsorte des weltweiten Ölmarkts wieder etwas, lag aber mit 95,14 US-Dollar immer noch knapp 13 Prozent unter dem Niveau vom Dienstag.

Beim Preis für die US-Sorte WTI sah die Entwicklung am Mittwochmorgen ähnlich aus. Beide Ölsorten kosten trotz des Rückgangs aber immer noch rund ein Drittel mehr als vor dem Beginn der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge unter anderem auf die Staaten in der Golfregion Ende Februar. Am Mittwochmorgen haben sich der Iran und die Vereinigten Staaten wenige Minuten vor dem Ablauf eines erneuten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine Feuerpause geeinigt.

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Irans Außenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormus an. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen solle der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, schrieb Abbas Araghtschi in einer Erklärung. US-Präsident Donald Trump hatte die Öffnung der Straße kurz zuvor zur Bedingung für eine Feuerpause gemacht.

Trump hatte damit gedroht, andernfalls den iranischen Energiesektor sowie Infrastruktur wie Brücken anzugreifen. Der US-Präsident hatte der Führung in Teheran dafür eine Frist bis 2.00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch gesetzt. Auch Israel will sich an die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe halten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter mitteilte. Die USA und Israel hatten den Krieg gegen den Iran am 28. Februar begonnen. (dpa-AFX)

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