Ölpreis im Krisenmodus: Steuert Brent auf Rekordmarke zu?

Die globalen Finanzmärkte sind zurück im geopolitischen Krisenmodus. Nach US-amerikanischen und israelischen Luftschlägen gegen Iran am Wochenende weitete sich der Konflikt rasch zu einer regionalen Eskalation aus, die inzwischen Israel, US-Militärstützpunkte und Teile des Golfs erfasst hat.

Die Angriffe erfolgten nur wenige Tage nach einer dritten Verhandlungsrunde in Genf, bei der beide Seiten noch Fortschritte signalisiert hatten. Die iranische Reaktion folgte umgehend: Raketenangriffe auf Nachbarstaaten mit US-Militärpräsenz. Israel wiederum dehnte seine Operationen auf die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon aus. Die gemeldete Tötung von Revolutionsführer Ali Khamenei hat die Region in den gefährlichsten Moment seit Jahrzehnten gestürzt – und die Märkte reagieren entsprechend.

Öl im Epizentrum: Straße von Hormus als neuralgischer Punkt

Das Epizentrum der Marktreaktion ist der Energiesektor. Die makroökonomische Relevanz des Konflikts verläuft über die Energie-Logistik, mit der Straße von Hormus als Dreh- und Angelpunkt. Die Meerenge transportiert rund ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs sowie einen erheblichen Anteil globaler LNG-Lieferungen. Brent-Rohöl sprang um mehr als zehn Prozent an, da Händler die Wahrscheinlichkeit einer Angebotsunterbrechung neu bewerteten. Der Schiffsverkehr ist faktisch ins Stocken geraten: Tanker liegen fest, Versicherer ziehen Kriegsrisikodeckungen zurück, Frachtraten steigen auf Mehrjahreshochs, mehrere Schiffe wurden beschädigt.

Selbst ohne formelle Blockade ist der effektive Angebotsschock erheblich. Wenn Versicherungen wegfallen und Reedereien zögern, verengt sich das verfügbare Angebot schnell. Der Ölmarkt handelt nicht länger auf Basis weicher Nachfrage oder moderater OPEC+-Produktionsausweitungen im kommenden Monat, er handelt geopolitisches Risiko. Sollten die Störungen anhalten – und die Wahrscheinlichkeit einer längeren Eskalation erscheint hoch – ist ein Ölpreis oberhalb von 100 US-Dollar zunehmend realistisch. Freie Förderkapazitäten bei OPEC+ mögen die Stimmung kurzfristig stützen, doch logistische Engpässe lassen sich nicht allein durch höhere Fördermengen lösen.

Erdgas als zweiter Druckpunkt – Europas empfindlicher Zeitpunkt

Neben Öl entwickelt sich Erdgas zu einem zweiten Stressfaktor, insbesondere für Europa. Die Speicher sind zu Beginn der Wiederauffüllsaison nur zu rund 30 Prozent gefüllt. In Deutschland sind sie aktuell zu 32 Prozent gefüllt – ein Tiefststand. Benchmark-Futures sind um etwa 50 Prozent gestiegen, begleitet von Berichten über mögliche Risiken für Lieferungen aus Katar.

Damit entsteht ein Szenario, in dem Energiepreise in der zweiten Jahreshälfte erneut zu einer Inflationsvariable werden. Fiskalische Risiken und steigende Emissionserwartungen könnten wieder stärker auf europäische Zinsen wirken, falls Regierungen zu Unterstützungsmaßnahmen gezwungen werden.

Gold als sicherer Hafen

Gold verzeichnete einen kräftigen Anstieg – ein klassisches „Risk-off“-Signal. Investoren suchen Schutz vor geopolitischer Instabilität, steigenden Inflationserwartungen und der Möglichkeit, dass reale Renditen trotz höherer Verbraucherpreise begrenzt bleiben. Wenn Ölpreise aufgrund von Angebotsängsten steigen und nicht wegen boomender Nachfrage, profitiert Gold doppelt: durch Safe-Haven-Zuflüsse und durch seine Funktion als Inflationsschutz. Angesichts der neuen Eskalationsstufe erscheint ein Anstieg auf 6.000 US-Dollar bis zur Jahresmitte durchaus möglich.

Aktienmärkte: Rotation statt Kollaps

Die Aktienmärkte starteten schwächer in die Woche, Risikoprämien im Kreditmarkt weiteten sich aus. Gemessen an der Schwere der Schlagzeilen bleibt die Marktreaktion bislang jedoch relativ geordnet – auch weil die Möglichkeit von Angriffen bereits Ende letzter Woche intensiv diskutiert wurde und Investoren mit Absicherungen positioniert waren. Die Risiken verlagern sich nun von einem isolierten Schock hin zu Dauer und Ausbreitung der Krise.

Europäische und US-Aktien gaben nach, getrieben von einer breiten Neubewertung der Unsicherheit. Höhere Energiekosten und wachsende geopolitische Risiken belasten die Wachstumserwartungen. Gleichzeitig nimmt die Sektordifferenzierung deutlich zu. Energieproduzenten zählen kurzfristig zu den klaren Gewinnern. Höhere Ölpreise schlagen nach Jahren strikter Kapitaldisziplin direkt auf Umsätze und freien Cashflow durch. Auch Verteidigungswerte dürften angesichts erwarteter anhaltender Militärausgaben verstärkt in den Fokus rücken.

Unter Druck stehen hingegen Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbieter – belastet durch steigende Kerosinkosten und Flugaussetzungen über dem Persischen Golf sowie Folgestörungen an wichtigen Transitknotenpunkten. Konsumnahe zyklische Werte geraten unter Druck, falls höhere Benzin- und Strompreise die Haushaltsbudgets belasten. Schwellenländer mit hoher Energieimportabhängigkeit könnten erneut unter Währungs- und Inflationsstress geraten. Bislang handelt es sich jedoch weniger um einen Markteinbruch als um eine deutliche Verlagerung des Kapitals hin zu Sektoren mit Preissetzungsmacht und direktem Rohstoffbezug.

Inflationsrisiken kehren zurück – Zinssenkungen könnten sich verzögern

Makroökonomisch stellt sich die Frage, ob dauerhaft erhöhte Ölpreise eine zweite Inflationswelle auslösen. Energie wirkt durch Transport-, Produktions- und Lebensmittelketten in die Breite der Wirtschaft hinein. Ein anhaltender Preisanstieg würde die disinflationären Fortschritte der vergangenen Quartale infrage stellen. Verbraucher, ohnehin sensibel für Preissteigerungen, könnten erneut unter Druck geraten. Steigen Inflationserwartungen erneut, besteht die Gefahr einer Verfestigung – genau dieses Szenario versuchen Zentralbanken zu vermeiden.

Für die Federal Reserve und andere große Notenbanken entsteht ein politisches Dilemma: Wachstumsrisiken nehmen zu, während höhere Ölpreise die Gesamtinflation anheben. In diesem Umfeld dürften Zinssenkungen eher verschoben als beschleunigt werden. Zentralbanken werden eine abwartende Haltung einnehmen, bis mehr Klarheit über die Energiemärkte herrscht. Entsprechend könnten Anleihemärkte eine Phase erhöhter Volatilität erleben, da Investoren den geldpolitischen Pfad neu bewerten.

Eindämmung oder Eskalation? Die zentrale Marktfrage

Letztlich preisen Märkte Wahrscheinlichkeiten ein, keine Gewissheiten. Ein begrenzter Konflikt mit nur temporären Lieferunterbrechungen würde Ölpreise zwar kurzfristig nach oben treiben, aber später wieder abkühlen lassen; Gold würde sich stabilisieren, Aktien könnten sich mit verbesserter Visibilität erholen.

Ein länger anhaltender Konflikt mit substanzieller Beeinträchtigung der Lieferströme durch die Straße von Hormus hingegen würde höhere Energiepreise, zähere Inflation, verzögerte Zinssenkungen und stärkere Sektordivergenzen nach sich ziehen.

Aktuell hat die Geopolitik die Makrodaten als dominanten Markttreiber abgelöst. Öl ist die entscheidende Variable, Gold die bevorzugte Absicherung – und die Aktienmärkte dürften angesichts des erneuerten geopolitischen Risikos unter Druck bleiben.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares.