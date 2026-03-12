Umfrage: Mehrheit erwartet Belastung für aktienbasierte Altersvorsorge

Viele Verbraucher blicken derzeit mit Sorge auf ihre finanzielle Absicherung im Alter. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und Währungsschwankungen verstärken die Unsicherheit – auch bei der aktienorientierten privaten Altersvorsorge.

Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Canada Life. Für die Erhebung wurden insgesamt 5.000 volljährige Bundesbürgerinnen und Bundesbürger online befragt.

Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet negative Auswirkungen der aktuellen Marktunsicherheit auf eine aktienorientierte private Altersvorsorge. 53,8 Prozent rechnen mit Belastungen. Weitere 30 Prozent sind unentschieden. Nur 11,1 Prozent gehen von positiven Effekten aus.

Trotz dieser Skepsis überwiegt bei vielen Befragten ein grundsätzlich positiver Blick auf die langfristige Entwicklung der Börsen. Rund zwei Drittel erwarten, dass sich die Aktienmärkte perspektivisch stabilisieren.

Das Ergebnis deutet darauf hin, dass kurzfristige Krisen und Schwankungen zwar die Einschätzung der aktuellen Lage prägen, der langfristige Kapitalmarkt aber weiterhin als Chance wahrgenommen wird.

„Die Umfrage zeigt, dass viele Menschen trotz aller Sorgen die Börsenentwicklung langfristig optimistisch einschätzen. Gerade in unsicheren Zeiten wird deutlich, wie wichtig ein Anlagehorizont über viele Jahre hinweg ist – wer Schritt für Schritt investiert, gleicht Schwankungen aus und baut ein stabiles Fundament. Vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen gewinnt diese Perspektive zusätzlich an Bedeutung“ bestätigt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer des Lebensversicherers.

Die Umfrage zeigt zugleich eine deutliche Wertschätzung für professionelle Unterstützung bei der Altersvorsorge. 56 Prozent der Befragten halten die Begleitung durch Experten angesichts der aktuellen Marktunsicherheiten für wichtig.

Besonders stark ausgeprägt ist diese Haltung bei jüngeren Erwachsenen. In der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren sehen 65,3 Prozent professionelle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner als wesentlich für eine aktienorientierte private Altersvorsorge an.