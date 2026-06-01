US-Gewinnschätzungen 2026: Warum der Analystemoptimismus nicht unbegründet ist

Die Gewinnschätzungen für US-Unternehmen entwickeln sich 2026 entgegen dem üblichen Muster: Statt nach unten werden sie nach oben revidiert. Seit Jahresbeginn wurden die Prognosen für das Gewinnwachstum um sieben Prozentpunkte angehoben – trotz eines anhaltend schwierigen geopolitischen Umfelds.

Wer erwartet, dass diese Aufwärtsrevisionen breit über alle Branchen verteilt sind, sieht sich jedoch getäuscht. Die positive Bewegung konzentriert sich auf wenige Sektoren: Seit Beginn des Nahostkonflikts stammen mehr als 90 Prozent der Aufwärtskorrekturen aus den Bereichen Technologie, Kommunikationsdienste und Energie.

Allein der Technologiesektor trägt 41 Prozent zu den Gesamtrevisionen bei. Starke Quartalsergebnisse im ersten Quartal und eine anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Lösungen stützen das Vertrauen der Analysten in diesen Bereich zusätzlich.

Konsumnahe Sektoren bleiben zurück

Konsumnahe Sektoren verzeichnen dagegen deutlich geringere Anpassungen. Das deutet darauf hin, dass Analysten die bestehenden politischen und wirtschaftlichen Risiken durchaus einpreisen – der Auftrieb bei den Gewinnschätzungen wird vor allem durch robuste Fundamentaldaten in ausgewählten Bereichen getragen.