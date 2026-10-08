Bundesregierung hebt Wachstumsprognose für 2026 auf 1,3 Prozent an

Die Bundesregierung hebt ihre Wachstumsprognose für Deutschland 2026 von 0,5 auf 1,3 Prozent an, auch die Wirtschaftsinstitute ziehen mit. Cash. zeigt, was Exporte und Staatsausgaben antreiben – und warum Berater trotzdem vorsichtig bleiben sollten.

Die Wachstumsprognose Deutschland 2026 fällt deutlich höher aus als noch im Frühjahr erwartet. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Herbstprojektion vom 8. Oktober 2026 mit einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Prozent. Im April waren es lediglich 0,5 Prozent. Das entspricht einer Anhebung um 0,8 Prozentpunkte. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellte die Zahlen vor, mahnte zugleich aber zur Vorsicht.

Für 2027 kalkuliert die Regierung nun mit 1,1 Prozent statt der im Frühjahr genannten 0,9 Prozent. Für 2028 nennt sie 0,6 Prozent. Trotz der besseren Werte bleibt die Ministerin zurückhaltend. „Die Lage bleibt fragil“, sagt Reiche. Das Wachstum stehe „noch auf wackligen Beinen“. Gleichzeitig verlangt sie Reformen – darunter flexiblere Modelle für die Arbeitszeit, verlässlich stabile Sozialabgaben, deutlich weniger Bürokratie und konkurrenzfähige Energiepreise.

Institute bestätigen die Wachstumsprognose für Deutschland 2026

Die Bundesregierung folgt damit den Wirtschaftsforschungsinstituten. Schon am 24. September 2026 veröffentlichten DIW Berlin, ifo Institut, Kiel Institut für Weltwirtschaft, IWH Halle und RWI Essen gemeinsam ihre Gemeinschaftsdiagnose. Darin setzten die fünf Institute für 2026 ebenfalls 1,3 Prozent an, nach 0,6 Prozent im Frühjahr. Für 2027 stimmen beide Seiten mit 1,1 Prozent exakt überein. Beim Blick auf 2028 weichen die Werte dagegen voneinander ab: Die Bundesregierung erwartet 0,6 Prozent, die Institute nur 0,4 Prozent. Beide Seiten stufen den aktuellen Schub damit eher als befristet ein.

Jahr Frühjahrsprojektion (22. April 2026) Herbstprojektion (8. Oktober 2026) Gemeinschaftsdiagnose der Institute (24. September 2026) 2026 0,5 Prozent 1,3 Prozent 1,3 Prozent 2027 0,9 Prozent 1,1 Prozent 1,1 Prozent 2028 – 0,6 Prozent 0,4 Prozent

Wer die Prognosen erstellt

Die Bundesregierung veröffentlicht ihre Konjunkturprognose zweimal im Jahr, als Frühjahrs- und als Herbstprojektion. Parallel dazu erarbeiten fünf unabhängige Institute die Gemeinschaftsdiagnose. Dass beide Einschätzungen in diesem Herbst nahezu deckungsgleich ausfallen, stützt die Plausibilität der Korrektur.

Exporte und Staatsausgaben treiben das Wachstum

Zwei Faktoren erklären die höhere Wachstumsprognose für Deutschland 2026. Erstens die Exporte. Das Statistische Bundesamt bestätigte für das zweite Quartal 2026 ein BIP-Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, zunächst waren nur 0,2 Prozent gemeldet. Im Jahresvergleich legte die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent zu. Die Warenexporte stiegen sogar um 2,6 Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen sanken dagegen um 1,4 Prozent. Private Investoren bleiben also zurückhaltend.

Zweitens wirken staatliche Ausgabenprogramme. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität umfasst 500 Milliarden Euro, die über zwölf Jahre bewilligt werden können. Davon fließen 300 Milliarden Euro in Bundesinvestitionen, 100 Milliarden Euro an Länder und Kommunen sowie weitere 100 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds. Grundlage ist eine Grundgesetzänderung vom März 2025, rückwirkend gilt das Sondervermögen seit dem 1. Januar 2025. Diesen Effekt sieht auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Der Verband korrigierte seine Prognose für 2026 am 18. September 2026 nach oben, von 0,6 auf 1,0 Prozent, und nannte dafür staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Rüstungsinvestitionen sowie die robusten Geschäfte mit europäischen Handelspartnern als Gründe. „Die Wachstumsaussichten für Deutschland hellen sich auf“, sagt BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner.

Warnungen vor zu viel Zuversicht

Nicht alle Verbände teilen den Optimismus. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) gibt zu bedenken, dass schuldenfinanzierte Staatsausgaben nur ein kurzes Haltbarkeitsdatum hätten. Der Außenhandelsverband BGA beschreibt die Lage vieler Unternehmen als Agieren „mit angezogener Handbremse“. Auch strukturelle Belastungen wie Hitzewellen, die die deutsche Wirtschaft Milliarden kosten, zeigen, wie fragil die Erholung bleibt.

Die amtlichen Daten stützen diese Zurückhaltung. Trotz des BIP-Wachstums ging die Erwerbstätigenzahl im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent beziehungsweise 212.000 Personen zurück. Nach Angaben von Destatis schrumpft die Beschäftigung im Dienstleistungssektor damit erstmals seit der Pandemie. Zudem sanken die deutschen Exporte im August 2026 um 0,8 Prozent. Dieser Wert widerspricht der Exportdynamik, die als einer der Treiber der höheren Prognose gilt. Die Datenlage bleibt damit widersprüchlich.

Was die Wachstumsprognose für Deutschland 2026 für Anleger bedeutet

Für die Beratungspraxis zählt weniger die BIP-Zahl selbst als ihre Zusammensetzung. Getragen wird der Aufschwung hauptsächlich von Exporten und staatlichen Investitionsprogrammen. Privater Konsum und private Investitionen tragen dagegen kaum bei, laut den Destatis-Daten bleiben sie schwach. Berater sollten die Konjunkturprognose deshalb eher als zeitlich begrenzte Stütze einordnen und nicht als Beleg für einen selbsttragenden Aufschwung. Wie optimistisch Finanzinstitute die konjunkturelle Lage einschätzen, zeigt etwa die DZ Bank, die nach einem Rekord-Halbjahr ihre Gewinnprognose auf bis zu 4 Milliarden Euro erhöht hat.

Wichtig bleibt zudem die Preisentwicklung. In der Frühjahrsprojektion kalkulierte die Bundesregierung für 2026 mit 2,7 Prozent Inflation und für 2027 mit 2,8 Prozent. Konkrete Inflationszahlen der Herbstprojektion standen bei Redaktionsschluss noch nicht zur Verfügung.

Unternehmen, die an Infrastruktur- und Verteidigungsaufträgen hängen, können über Jahre mit zusätzlicher Nachfrage rechnen, denn die Mittel des Sondervermögens lassen sich über zwölf Jahre bewilligen. Einzelne Aktien oder Fonds lassen sich daraus allerdings nicht bewerten. Dafür sind unternehmensspezifische Faktoren entscheidend.