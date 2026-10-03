Bitcoin-Rally: Krypto-Handel zieht im September deutlich an

Der Krypto-Markt hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Bitcoin notiert inzwischen bei rund 76.000 Euro, während auch die Handelsaktivität spürbar gestiegen ist. Nun könnten vor allem Signale aus den USA die weitere Richtung bestimmen.

Der Krypto-Markt hat in den vergangenen Wochen deutlich an Fahrt aufgenommen. Bitcoin legte seit Mitte September um mehr als zehn Prozent zu und notiert aktuell bei rund 76.000 Euro. Seit seinem Jahrestief Anfang Juli beträgt das Plus sogar mehr als 45 Prozent. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum konnten zulegen.

Die stärkere Kursentwicklung spiegelt sich in der Aktivität der Anleger wider. „Unsere Auswertungen zeigen, dass das Handelsvolumen bei BISON im September um 43 Prozent über dem Vormonat lag. Es war der stärkste Monat seit Februar dieses Jahres“, sagt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von Bison.

Dabei verlief das Umfeld für Kryptowährungen nicht nur positiv. Die US-Notenbank Fed hob im September erstmals seit rund drei Jahren die Zinsen an. Zudem erhielt der Clarity Act im US-Senat keine ausreichende Mehrheit.

Krypto-Markt zeigt Anzeichen einer Reifung

Spankowski sieht hinter der jüngsten Entwicklung einen grundsätzlichen Wandel im Anlegerverhalten. „Wir beobachten eine deutliche Reifung des Marktes. Krypto entwickelt sich von der kurzfristigen Spekulation – dem Traum, über Nacht Millionär zu werden – zur langfristigen Vermögensanlage“, sagt er.

Zu den Treibern des jüngsten Kursanstiegs zählt der Rückkauf langlaufender Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium. Zusätzlichen Schwung brachte ein sogenannter Short Squeeze: Steigende Kurse zwangen Marktteilnehmer, die auf fallende Notierungen gesetzt hatten, ihre Positionen zu schließen. Die dafür notwendigen Käufe verstärkten den Aufwärtstrend zusätzlich.

„In den kommenden Wochen dürften vor allem Signale aus den USA für weitere Impulse am Krypto-Markt sorgen“, sagt Spankowski. Ende Oktober steht die nächste Zinsentscheidung der Fed an. Anfang November folgen die US-Zwischenwahlen, deren Ausgang auch für die weitere Entwicklung der Regulierung digitaler Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten von Bedeutung sein könnte.