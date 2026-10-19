DEVK: 75 Prozent der jungen Erwerbstätigen setzen auf kapitalmarktorientierte Vorsorge

Ab 2027 soll das Altersvorsorgedepot jungen Menschen den Einstieg in die kapitalmarktorientierte Altersvorsorge erleichtern. Nach einer Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK befürworten 75 Prozent der 18- bis 29-Jährigen eine stärkere Kapitalmarktorientierung. Wie viel die staatliche Förderung ausmachen kann, zeigt eine Beispielrechnung.

75 Prozent der 18- bis 29-jährigen Erwerbstätigen in Deutschland wünschen sich eine stärkere kapitalmarktorientierte Altersvorsorge. Das zeigt eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK. Zum 1. Januar 2027 startet mit dem Altersvorsorgedepot ein neues Produkt, das genau hier ansetzt: Die eingezahlten Beiträge fließen in den Kapitalmarkt, zusätzlich unterstützt der Staat den Vermögensaufbau mit Zulagen.

Der größte Vorteil liegt in der Zeit. Wer schon in jungen Jahren mit der Altersvorsorge beginnt, gibt dem eigenen Geld Jahrzehnte, um durch den Zinseszinseffekt zu wachsen. Schon kleine monatliche Beiträge können sich über einen langen Anlagehorizont zu einem beachtlichen Vermögen entwickeln.

Anders als beim klassischen Spar- oder Tagesgeldkonto arbeitet beim Altersvorsorgedepot nicht nur das selbst eingezahlte Geld für die Zukunft. Die Förderung orientiert sich künftig an den eigenen Einzahlungen und setzt sich aus einer Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr, einer Kinderzulage von bis zu 300 Euro jährlich pro Kind sowie einem einmaligen Berufseinsteiger-Bonus von 200 Euro zusammen. Diesen Bonus erhalten alle, die vor ihrem 25. Geburtstag einen Vertrag abschließen.

Beispielrechnung zeigt Wirkung der staatlichen Förderung

Wie sich die Zulagen auswirken können, zeigt ein Beispiel: Eine 20-jährige Berufseinsteigerin zahlt monatlich 40 Euro, also 480 Euro pro Jahr, in ihr Altersvorsorgedepot ein. Hinzu kommen 210 Euro staatliche Grundzulage und 200 Euro Berufseinsteiger-Bonus. Im ersten Jahr fließen damit insgesamt 890 Euro in den Vertrag.

Auch in den Folgejahren stockt die staatliche Zulage den Sparbeitrag auf. Nach 20 Jahren summieren sich 9.600 Euro Eigenbeiträge und 4.400 Euro staatliche Förderung auf insgesamt 14.000 Euro. Mögliche Erträge aus der Kapitalmarktanlage sowie Kinderzulagen kommen noch hinzu.

Position Im ersten Jahr Nach 20 Jahren Eigenbeiträge 480 Euro 9.600 Euro Staatliche Grundzulage 210 Euro in der Gesamtförderung enthalten Berufseinsteiger-Bonus 200 Euro (einmalig) in der Gesamtförderung enthalten Staatliche Förderung gesamt 410 Euro 4.400 Euro Gesamtsumme 890 Euro 14.000 Euro

Beispielrechnung für eine 20-jährige Berufseinsteigerin, die monatlich 40 Euro in ein Altersvorsorgedepot einzahlt. Mögliche Erträge aus der Kapitalmarktanlage sowie Kinderzulagen sind nicht berücksichtigt. Quelle: DEVK.

Unterschied zum klassischen ETF-Sparplan

Jeder Förder-Euro erhöht beim Altersvorsorgedepot den Sparbeitrag und kann langfristig zusätzliche Erträge schaffen. Darin liegt der Unterschied zu einem klassischen ETF-Sparplan: Dieser bietet zwar ebenfalls Kapitalmarktchancen, staatliche Zulagen fließen dort jedoch nicht mit ein. Digitale Anlageplattformen ermöglichen zwar den Zugang zu geförderten Kapitalmarktprodukten, für eine langfristige Altersvorsorge sind aus Sicht der DEVK jedoch auch Fragen zur Förderung, zur individuellen Vorsorgestrategie und zur finanziellen Absicherung im Ruhestand relevant.

Die DEVK begleitet ihre Kundinnen und Kunden bei der langfristigen Planung und bietet neben dem zeitlich begrenzten Auszahlplan auch die lebenslange Rentenzahlung an. DEVK-Vorstand Dr. Michael Zons sagt: „Wer fürs Alter vorsorgt, sollte mehr bekommen als nur einen Sparplan. Die DEVK verbindet Kapitalmarktchancen mit staatlichen Zulagen, persönlicher Beratung und einer lebenslangen Rente. So wird aus einer Geldanlage echte Altersvorsorge.“

Drei Varianten der DEVK-DepotRente

Mit der DEVK-DepotRente Basis können Kundinnen und Kunden ab dem 1. Januar 2027 unkompliziert in die staatlich geförderte Kapitalmarktvorsorge einsteigen. Das Anlagekonzept ist dabei bereits vorgegeben, der Abschluss ist online oder im persönlichen Beratungsgespräch möglich.

Mehr Gestaltungsspielraum bietet die DEVK-DepotRente Chance: Kundinnen und Kunden können ihre Vorsorge individueller ausrichten, etwa mit Fonds- oder ETF-Lösungen sowie nachhaltigen Anlagen. Wer zusätzliche Sicherheit sucht, findet mit der DEVK-DepotRente Garantie ein Angebot mit garantierten Leistungen und einer Beitragsgarantie von 80 oder 100 Prozent. Beide Varianten sollen voraussichtlich ab April 2027 verfügbar sein.