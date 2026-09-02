Rentenabschlag: Bundesbank rechnet mit 17,8 statt 14,4 Prozent

Die Bundesbank hält einen höheren Rentenabschlag für vorzeitige Renten für gerechtfertigt: 17,8 statt bisher 14,4 Prozent bei vier Jahren früherem Rentenbeginn. Am geltenden Recht ändert das nichts – noch nicht. Was die Modellrechnung für die Beratung schon jetzt bedeutet.

Wer heute mit 63 statt mit 67 Jahren in Rente geht, zahlt einen Abschlag von 14,4 Prozent – lebenslang. Die Deutsche Bundesbank hält diesen Wert für zu niedrig angesetzt. In einer aktuellen Modellrechnung kommt sie auf einen versicherungsmathematisch neutralen Bundesbank-Rentenabschlag von 17,8 Prozent. Am geltenden Recht ändert die Zahl zunächst nichts. Sie liefert der Politik jedoch ein Argument, das bei der nächsten Reform der Altersgrenzen eine Rolle spielen dürfte.

Was die Bundesbank berechnet hat

Am 9. Juli 2026 veröffentlichte die Bundesbank eine Stellungnahme mit aktualisierten Berechnungen zu Ab- und Zuschlägen beim Rentenzugang. Auftraggeber war die Alterssicherungskommission. Sie hatte die Bundesbank gebeten, ihre Berechnungen aus dem Monatsbericht Juni 2025 zu überarbeiten – unter anderem mit neueren demografischen Annahmen und unter Berücksichtigung der Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor nach 2031.

Das Kernergebnis der sogenannten Standardvariante betrifft den Jahrgang 1964: Wer mit 63 statt mit 67 Jahren in Rente geht, müsste demnach versicherungsmathematisch neutral einen kumulierten Abschlag von rund 17,8 Prozent hinnehmen. Nach geltendem Recht sind es 14,4 Prozent, also 48 Monate mit je 0,3 Prozent. Die Differenz beträgt somit etwa 3,4 Prozentpunkte – die Bundesbank selbst spricht von knapp dreieinhalb Punkten. Der neue Bundesbank-Rentenabschlag beruht dabei ausschließlich auf dieser Standardvariante und gilt zunächst nur für den Jahrgang 1964.

Heruntergerechnet auf einen einheitlichen monatlichen Satz läge der neutrale Wert bei rund 0,39 Prozentpunkten statt der heutigen 0,3 Prozentpunkte. Wegen der seit Mitte Juni 2026 gestiegenen Rendite zehnjähriger Bundesanleihen – rund drei Prozent, ein halber Punkt mehr als im Vergleichszeitraum Juni 2025 – hält die Bundesbank inzwischen sogar 0,41 Prozentpunkte für plausibel. In der Stellungnahme selbst gilt ein pauschalierter Satz von rund 0,4 Prozentpunkten weiterhin als gut begründbar.

Warum die Kommission den neuen Bundesbank-Rentenabschlag noch nicht bewertet hat

Die Chronologie ist entscheidend, sonst entsteht ein scheinbarer Widerspruch. Die Alterssicherungskommission hatte ihren Abschlussbericht bereits am 23. Juni 2026 vorgelegt, mit 33 Empfehlungen zur Rentenreform. Zu Ab- und Zuschlägen heißt es darin lediglich, die Bundesbank-Ergebnisse führten zu „ähnlichen bzw. geringfügig höheren“ Abschlägen, weshalb derzeit kein zwingender Anpassungsbedarf bestehe. Die Kommission empfiehlt stattdessen eine regelmäßige Überprüfung nach versicherungsmathematischen Grundsätzen, etwa alle fünf Jahre oder bei neuen Bevölkerungsvorausberechnungen.

Diese Einschätzung bezog sich allerdings auf die älteren Zahlen aus dem Monatsbericht Juni 2025. Die methodisch überarbeitete Stellungnahme vom 9. Juli 2026 erschien erst nach dem Kommissionsbericht – auf dessen eigene Bitte hin. Den aktuellen Bundesbank-Rentenabschlag von 17,8 Prozent hat die Kommission somit nicht mehr bewertet. Für die Beratungspraxis bedeutet das: Die Aussage, wonach kein dringender Handlungsbedarf bestehe, und die Zahl 17,8 Prozent stammen aus zwei unterschiedlichen Diskussionssträngen desselben Prozesses – nicht aus einer gemeinsamen Bewertung.

Am geltenden Recht ändert sich dadurch vorerst nichts. Der Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat gilt für 2026 unverändert fort. Wichtig für die Reichweite der Zahl: Sie gilt ausdrücklich für den Jahrgang 1964. Für andere Geburtsjahrgänge ergäben sich wegen abweichender Lebenserwartung und anderer Regelaltersgrenzen andere Werte, worauf die Bundesbank selbst hinweist.

Was sich beim Rentenzugang schon konkret bewegt

Während die Höhe des Abschlags reine Modellrechnung bleibt, sind andere Vorschläge der Kommission politisch bereits weiter fortgeschritten. Der Koalitionsausschuss hat sich am 2. Juli 2026 darauf verständigt, alle 33 Empfehlungen vollständig und zügig umzusetzen. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Zwei Punkte betreffen den vorzeitigen Rentenzugang direkt. Erstens empfiehlt die Kommission, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Beitragsjahren „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ abzuschaffen – verbunden mit verfassungsrechtlich gebotenem Vertrauensschutz für rentennahe Jahrgänge. Zweitens soll das früheste Zugangsalter für die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Beitragsjahren – jene Rentenart, für die der diskutierte Abschlag gilt – von 63 auf 64 Jahre steigen. Beide Vorschläge sind noch kein geltendes Recht, und wie die Übergangsregelungen konkret aussehen, ist bislang offen.

Rechenbeispiel: So wirkt sich der höhere Abschlag aus

Wie stark sich ein höherer Bundesbank-Rentenabschlag auf die tatsächliche Rentenzahlung auswirkt, zeigt die folgende Tabelle. Sie stellt zwei Beispielrenten gegenüber: einmal glatt gerechnet, einmal auf Basis der tatsächlichen Durchschnittsrente dieser Rentenart.

Ausgangsrente (brutto) mit Abschlag heute (14,4 %) mit Abschlag im Bundesbank-Modell (17,8 %) Differenz pro Monat Differenz pro Jahr 2.000 Euro 1.712,00 Euro 1.644,00 Euro 68,00 Euro 816,00 Euro 1.306 Euro (Durchschnittsrente für langjährig Versicherte, Stand 2024)* 1.117,74 Euro 1.073,53 Euro 44,21 Euro 530,52 Euro *Durchschnittswert laut Statistikband Rente 2024 der Deutschen Rentenversicherung, veröffentlicht im Juli 2025, ohne Berücksichtigung künftiger Rentenanpassungen.

Über zehn Jahre summiert sich die Differenz beim Beispiel mit 2.000 Euro Ausgangsrente auf gut 8.160 Euro. Zur Einordnung: Wer die Rente für langjährig Versicherte mit Abschlägen bezieht, liegt laut Rentenversicherung bereits heute im Schnitt unter dem Durchschnitt aller Altersrenten. Ein zusätzlicher Abschlag träfe damit tendenziell eine Gruppe mit ohnehin niedrigeren Alterseinkommen.

Was das für die Beratungspraxis bedeutet

Für die laufende Beratung gilt: Es gibt aktuell keine Rechtsgrundlage, eine höhere Abschlagsquote in Planungen einzupreisen. Wer heute mit 63 Jahren in Rente geht, zahlt weiterhin 0,3 Prozent pro Monat. Dennoch lohnt es sich, Mandanten – insbesondere jüngere Jahrgänge, die erst in einigen Jahren vor der Entscheidung stehen – auf zwei Entwicklungen hinzuweisen.

Erstens bewegt sich die Frage der Altersgrenzen bereits konkret in Richtung Gesetzgebung. Zweitens hat die Bundesbank mit ihrem Modellwert von 17,8 Prozent ein Argumentationsmuster geliefert, das bei der nächsten planmäßigen Überprüfung der Abschläge herangezogen werden dürfte. Die Kommission selbst hat eine solche regelmäßige Überprüfung ausdrücklich empfohlen, auch wenn dafür bislang kein fester Termin feststeht. Der Bundesbank-Rentenabschlag bleibt damit vorerst eine Rechengröße für die Fachdiskussion – aber eine, die in der langfristigen Ruhestandsplanung als Szenario mitgedacht werden sollte, ohne sie mit dem bereits laufenden Gesetzgebungsverfahren zu den Altersgrenzen zu verwechseln.