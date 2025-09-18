Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Hitliste Maklerpools: Aruna sieht Marktkonsolidierung mit Skepsis – und Chancen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Geschäftspartner schütteln Hände
Foto: Bildagentur PantherMedia / depositedhar
Symbolbild.

Die Berliner Aruna GmbH hat 2024 mit steigenden Umsätzen und solidem Gewinn abgeschlossen. Geschäftsführer Matthias Kschinschig blickt zufrieden zurück, hat aber auch deutliche Fragezeichen in Bezug auf den Kaufrausch im Maklermarkt. 

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Matthias Kschinschig, Geschäftsführer und Gesellschafter der Aruna GmbH (Platz 12):

Das könnte Sie auch interessieren:

„Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2024 sehr zufrieden. Bei weiter gestiegenen Umsätzen haben wir das Jahr wieder mit einem sehr soliden Gewinn abgeschlossen. Gespannt beobachten wir auch im neuen Jahr, mit welchen Bewertungen und mit welcher Dynamik Maklerfirmen von Marktteilnehmern aufgekauft werden. Teilweise erscheint es uns nicht mehr nachvollziehbar, welche Kalkulation dem zu Grunde lag. Vielleicht manchmal gar keine? 

Auf jeden Fall beschäftigen auch wir uns intensiv mit der Frage, wie viele aktive Makler denn in fünf Jahren noch registriert sein werden und wohin die Bestände der Ausgeschiedenen wandern. Fast alle Pools bieten inzwischen ja Renten- oder Kaufangebote für ihre Vertriebspartner. Wir sind ganz optimistisch, dass wir hier nicht die schlechteste Lösung bieten.“

Zum Artikel „Hitliste der Maklerpools 2025: Fonds Finanz bleibt an der Spitze“

Zur Hitliste Maklerpools

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hitliste-maklerpools-aruna-sieht-marktkonsolidierung-mit-skepsis-und-chancen-702523/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.