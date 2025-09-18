Hitliste Maklerpools: Aruna sieht Marktkonsolidierung mit Skepsis – und Chancen

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um Kommentare zur Entwicklung ihres Unternehmens und/oder des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute Matthias Kschinschig, Geschäftsführer und Gesellschafter der Aruna GmbH (Platz 12):

„Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2024 sehr zufrieden. Bei weiter gestiegenen Umsätzen haben wir das Jahr wieder mit einem sehr soliden Gewinn abgeschlossen. Gespannt beobachten wir auch im neuen Jahr, mit welchen Bewertungen und mit welcher Dynamik Maklerfirmen von Marktteilnehmern aufgekauft werden. Teilweise erscheint es uns nicht mehr nachvollziehbar, welche Kalkulation dem zu Grunde lag. Vielleicht manchmal gar keine?

Auf jeden Fall beschäftigen auch wir uns intensiv mit der Frage, wie viele aktive Makler denn in fünf Jahren noch registriert sein werden und wohin die Bestände der Ausgeschiedenen wandern. Fast alle Pools bieten inzwischen ja Renten- oder Kaufangebote für ihre Vertriebspartner. Wir sind ganz optimistisch, dass wir hier nicht die schlechteste Lösung bieten.“

