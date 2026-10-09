Kryptomarkt zeigt Stärke trotz Gegenwind - Bitcoin nimmt 90.000 Dollar ins Visier

Trotz steigender Anleiherenditen und restriktiver Finanzierungsbedingungen zeigt sich Bitcoin widerstandsfähig. Während das Risiko weiterer US-Zinserhöhungen sinkt, rücken neue Belastungsfaktoren in den Vordergrund. Am Optionsmarkt zeichnen sich bereits die nächsten entscheidenden Kursmarken ab.

Das Marktumfeld hat sich 2026 zunehmend ins Gegenteil verkehrt. Während die makroökonomischen Bedingungen im Frühjahr robust blieben, tat sich der Kryptomarkt trotz besserer äußerer Rahmenbedingungen schwer. Heute sind die Finanzierungsbedingungen restriktiver, doch Bitcoin und andere Risikoanlagen zeigen sich bemerkenswert widerstandsfähig.

Aus unserer Sicht geht der zentrale Einflussfaktor damit über BIP-Wachstum, Beschäftigungsdaten oder die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen beziehungsweise Zinssenkungen hinaus. Entscheidend ist die zunehmende Divergenz zwischen geldpolitischer Entlastung und den tatsächlichen Kapitalkosten: geldpolitische Entlastung ohne Lockerung der Finanzierungsbedingungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober ist von rund 70 % Ende September auf etwa 20 % heute gesunken. Diese Verringerung des unmittelbaren geldpolitischen Risikos hat jedoch bislang nicht zu leichteren Finanzierungsbedingungen geführt.

Die Annahme, dass der Arbeitsmarkt eine weitere Zinserhöhung verkraften kann, hat deutlich an Überzeugungskraft verloren. Im September stieg die Zahl der neu geschaffenen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft lediglich um 29’000, während die Daten der beiden Vormonate kumuliert um 60’000 Stellen nach unten revidiert wurden. Damit hat sich der Arbeitsmarkt von einem inflationären Hemmnis für die Fed zu einem begrenzenden Faktor für weitere geldpolitische Straffungen entwickelt. Auch die PCE-Inflation verringerte den kurzfristigen Straffungsdruck, wobei das Signal aussergewöhnlich schwer zu interpretieren bleibt, da eine tatsächliche Abschwächung der Inflation mit einer methodikbedingten Abwärtsrevision des historischen Inflationspfads durch das BEA zusammenfiel.

Gleichzeitig bleiben die langfristigen Finanzierungskosten hoch: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt mit rund 5,3 % nahe ihrem höchsten Stand seit 24 Jahren. Damit hat sich das Risikoumfeld von der Reaktionsfunktion der Fed hin zu Laufzeitprämien-, Fiskal- und Inflationsrisiken verlagert. Anders ausgedrückt: Während die Fed zunehmend an Bedeutung als Risikofaktor verliert, gewinnt der Anleihemarkt an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Widerstandsfähigkeit von Risikoanlagen zunehmend an Bedeutung. Bitcoin legte im dritten Quartal um rund 43 % zu, obwohl die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen im selben Zeitraum um mehr als 85 Basispunkte beziehungsweise über 20 % anstieg. Der Kryptomarkt profitiert von sinkenden marginalen geldpolitischen Risiken, ohne dabei von einem umfassenden Lockerungszyklus unterstützt zu werden. Gleichzeitig deutet die Fähigkeit von Bitcoin, weiterhin restriktive Finanzierungsbedingungen zu absorbieren, auf eine Verbesserung des marktinternen Umfelds hin.

Insgesamt lässt sich das aktuelle Umfeld als von widerstandsfähigen Risikoanlagen innerhalb eines zunehmend fragilen Gleichgewichts zwischen Makroökonomie und Geldpolitik geprägt beschreiben. Dies spricht derzeit noch nicht für eine defensive Marktpositionierung, verringert jedoch den Spielraum für Fehlentwicklungen innerhalb dieses Gleichgewichts deutlich. Insgesamt bleibt das Umfeld für Kryptowährungen konstruktiv, auch wenn die breiteren restriktiven Finanzierungsbedingungen weiterhin bestehen.

Autor Denis Oevermann ist Investment Strategist bei Bitcoin Suisse.