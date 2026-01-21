Solvium steigert Platzierungssumme auf 112 Millionen Euro

Solvium Capital hat die Platzierungssumme im Jahr 2025 zum dritten Mal in Folge erhöht. Der Vertriebsumsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent auf 112 Millionen Euro, nach 102 Millionen Euro im Jahr 2024.

Parallel dazu wachsen die laufenden Auszahlungen an die Anlegerinnen und Anleger. Die Miet- und Zinszahlungen erhöhen sich auf 29,2 Millionen Euro, nach 25 Millionen Euro im Vorjahr. Hinzu kommen Rückzahlungen aus auslaufenden Verträgen in Höhe von 36,8 Millionen Euro. Insgesamt summieren sich die Zahlungen im Jahr 2025 damit auf rund 66 Millionen Euro.

Jürgen Kestler, Vorstand der Solvium Holding AG und Geschäftsführer der Solvium Vertriebs GmbH, kommentiert: „Im Jahr 2025 hat Solvium im Durchschnitt monatlich rund 5,5 Millionen Euro an Mieten, Zinsen und Rückzahlungen an unsere Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt – ganz wie prognostiziert. Unser Asset-Management hat auch im Jahr 2025 wieder einen großartigen Job gemacht und sehr gute Erträge erwirtschaftet, die die Grundlage für die Auszahlungen sind.“

Die Solvium-Gruppe ist international als Asset-Manager für Transportlogistik tätig und investiert in Logistikequipment wie Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen. Diese kommen weltweit im Güterverkehr auf Schiene, Straße und See zum Einsatz. Das verwaltete Assetvolumen liegt derzeit bei deutlich über 400 Millionen Euro.