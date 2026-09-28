AfW veröffentlicht neue VSH-Checkliste für Vermittler

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat die VSH-Checkliste AfW in Version 2.6 aktualisiert. Sie behandelt den neuen § 34k GewO für Darlehensvermittler, den KI-Einsatz von Maklern und neue Garantieklauseln in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Welche Punkte Vermittler prüfen sollten.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat seine VSH-Checkliste AfW aktualisiert. Version 2.6 rückt den kommenden § 34k GewO in den Fokus. Hinzu kommen der KI-Einsatz von Versicherungsmaklern und neue Garantieklauseln in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Der Verband entwickelt das Prüfinstrument seit 2021 gemeinsam mit seinem Fördermitglied, der Hans John Versicherungsmakler GmbH, fort — ähnlich wie kürzlich Yellow Hive als neues Fördermitglied im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung aufgenommen wurde.

§ 34k GewO: Neue Erlaubnis für die Darlehensvermittlung

Zum 20. November 2026 entsteht mit dem neuen § 34k GewO ein eigenständiger Erlaubnistatbestand für die Vermittlung von Verbraucherdarlehen. Die Darlehensvermittlung benötigt damit künftig eine eigene Erlaubnis, unabhängig von bestehenden gewerberechtlichen Zulassungen. Die VSH-Checkliste AfW lenkt deshalb den Blick auf die aktuellen Bedingungswerke. Offen bleibt, wie sie künftig an den neuen Erlaubnisstatus anknüpfen könnten.

„Wie werden die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherer künftig den Versicherungsschutz für Darlehensvermittler und Honorar-Darlehensberater gestalten? Besteht auch weiterhin Versicherungsschutz für die Vermittlung von Unternehmensdarlehensverträgen?“, fragt Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung.

KI-Einsatz von Versicherungsmaklern neu geprüft

Neu in Version 2.6 ist außerdem ein Prüfpunkt zum KI-Einsatz von Versicherungsmaklern. Verantwortlich für eine Pflichtverletzung ist dabei immer der Vermittler, der das jeweilige Werkzeug einsetzt. Die Verantwortung wandert also nicht zur künstlichen Intelligenz. Manche Versicherer machen den Versicherungsschutz mittlerweile ausdrücklich davon abhängig, dass die KI lediglich als Hilfsmittel dient. Wer Sprachmodelle oder andere KI-Anwendungen in die Beratung einbindet, sollte deshalb vorab prüfen, ob die eigene Police diesen Einsatz abdeckt — zumal der BVK zuletzt vor einer Scheinsicherheit durch KI bei Versicherungsentscheidungen gewarnt hat.

Das brachte Version 2.5 der VSH-Checkliste AfW

Version 2.6 der VSH-Checkliste AfW schließt an die im Herbst 2025 erschienene Version 2.5 an. Diese nahm bereits die Wahl des Versicherers in den Blick. Neu waren damals Kriterien zu den Zugangsvoraussetzungen, etwa bei Verbands- und Poolverträgen. Hinzu kam die Überlegung, ob Versicherer die Schadenregulierung extern vergeben oder mit eigenen Juristen bearbeiten. Auch die Umkehr der Beweislast fand Eingang in die Liste. Version 2.5 ergänzte zudem Dienstleistungen gegenüber angebundenen Vermittlern und Beispiele für sonstige Direktinvestments. Als Beispiele nennt sie Seltene Erden, erneuerbare Energien, Diamanten und Edelhölzer. Außerdem enthielt sie erstmals einen Hinweis darauf, dass der Versicherer auf die Schadenfallkündigung verzichtet.

Zudem orientierte sich Version 2.5 erstmals an den GDV-Musterbedingungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Das gilt beispielsweise für den Abwehrschutz bei unberechtigten Ansprüchen unterhalb des Selbstbehalts sowie für die ohne eigenes Verschulden versäumte Nachmeldefrist.

Garantieklauseln und Zweifelsregelung neu in der Checkliste

Die Musterbedingungen des GDV zeigen inzwischen Wirkung: Mehrere Anbieter passen ihre Bedingungswerke derzeit entsprechend an. Umso wichtiger bleibt es für Makler, regelmäßig zu prüfen, wie gut der eigene Vertrag noch aufgestellt ist. Ein neuer Abschnitt der VSH-Checkliste AfW behandelt deshalb Garantien, etwa in Form einer Innovationsklausel oder einer Best-Leistungs-Garantie. Ergänzend findet sich eine Zweifelsregelung bei unklarem Verstoßzeitpunkt, die insbesondere beim Versichererwechsel hilfreich sein kann.

Jährliche Prüfung der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung empfohlen

„Hier geht es im Zweifel um die finanzielle Existenz! Da ist eine jährliche Überprüfung des Versicherungsschutzes dringend angeraten. Unsere Checkliste ist das perfekte Werkzeug dafür“, so Norman Wirth.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung vertritt als berufsständische Interessenvertretung rund 40.000 Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler. Hinzu kommen unabhängige Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittlerinnen und -vermittler. Insgesamt stammen sie aus mehr als 2.100 Mitgliedsunternehmen.