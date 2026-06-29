Württembergische erweitert Privat-Haftpflicht

Die Württembergische Versicherung hat ihre Privat-Haftpflichtversicherung überarbeitet und um drei optionalen Bausteinen ergänzt. Im Mittelpunkt steht der Baustein „PremiumPlus“, der die bestehende Produktlinie Premiumschutz erweitert. Er sieht eine Deckungssumme von 100 Millionen Euro vor und schließt die Absicherung von Ansprüchen versicherter Personen untereinander ein. Hinzu kommt die Neuwertentschädigung bei Beschädigung eigener Sachen durch Dritte.

Abgedeckt sind über Premiumplus auch Schäden an gemieteten E-Scootern sowie Glasschäden an gemieteten oder gepachteten Gegenständen. Neu aufgenommen wurde zudem die Kostenübernahme einer psychologischen Betreuung, wenn eine versicherte Person Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat wurde. Innerhalb der Produktlinie PremiumSchutz ist künftig außerdem die Absicherung von Folgeschäden bei Schlüsselverlust enthalten.

Als zweiter neuer Baustein steht eine Diensthaftpflicht zur Verfügung, die sich an Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst richtet. Sie verbessert unter anderem den Schutz beim Dienstwagenregress, bei Verlust von fiskalischem Eigentum sowie bei Tätigkeitsschäden.

Erweiterter Schutz für Hundehalter

Den dritten neuen Baustein bildet „HundePlus“, der ergänzend zur Hundehalter-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden kann. Er umfasst die Kostenübernahme ärztlicher Behandlungen des eigenen Hundes infolge von Giftködern sowie den Notfallrücktransport des Tieres aus dem Ausland. Ist der Halter stationär im Krankenhaus oder in Rehabilitation, übernimmt der Baustein außerdem die Kosten eines Gassi-Services.