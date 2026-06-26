Neue Kryptoregeln der EU: Was der MiCA-Stichtag für Anbieter und Anleger bedeutet

Zum 1. Juli endet die Übergangsfrist der europäischen Markets in Crypto-Assets-Verordnung (MiCA). Ab diesem Zeitpunkt dürfen Krypto-Dienstleister ihre Angebote innerhalb der Europäischen Union nur noch mit einer gültigen CASP-Lizenz (Crypto Asset Service Provider) erbringen. Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA hat klargestellt, dass es keine weitere Verlängerung der Übergangsregelungen geben wird. Unternehmen ohne Zulassung müssen ihre Dienste für Kunden in der Europäischen Union einstellen.

Damit steht der europäische Kryptomarkt vor einer seiner größten regulatorischen Veränderungen. Während MiCA langfristig einen einheitlichen Rechtsrahmen schaffen soll, könnte die Umstellung kurzfristig zu einer deutlichen Marktbereinigung führen.

Nach Schätzungen verfügten vor Einführung von MiCA europaweit mehr als 1.200 Krypto-Anbieter über nationale Registrierungen. Bislang haben jedoch lediglich rund 210 Unternehmen eine vollständige CASP-Lizenz erhalten. Damit droht mehr als 80 Prozent der bisherigen Anbieter die rechtliche Grundlage für ihre Geschäfte in der Europäischen Union zu verlieren.

Viele Unternehmen arbeiten zwar weiterhin an ihrer Zulassung oder an Übergangslösungen. Ob diese rechtzeitig abgeschlossen werden können, bleibt jedoch offen.

MiCA erhöht den Druck auf Krypto-Anleger

Für Privatanleger bedeutet der Stichtag vor allem zusätzlichen Handlungsbedarf. Wer Kryptowährungen über eine Handelsplattform verwahrt oder handelt, sollte prüfen, ob der Anbieter künftig mit einer CASP-Lizenz in der Europäischen Union tätig sein darf.

Die ESMA verlangt von Unternehmen ohne Zulassung einen geordneten Rückzug aus dem Markt. Kunden sollen frühzeitig informiert werden und ausreichend Zeit erhalten, ihre Vermögenswerte auf einen lizenzierten Anbieter oder in eine eigene Wallet zu übertragen.

Sollten jedoch mehrere Plattformen gleichzeitig ihren Betrieb einstellen oder umfangreiche Kundenmigrationen durchführen, könnten Verzögerungen und operative Engpässe entstehen.

Mit MiCA verfolgt die Europäische Union das Ziel, erstmals ein einheitliches Regelwerk für Krypto-Dienstleister zu schaffen. Die Vorschriften umfassen unter anderem höhere Anforderungen an Eigenkapital, die Verwahrung von Kundengeldern, Risikomanagement, Geldwäscheprävention und Transparenz. Unternehmen, die eine CASP-Lizenz erhalten, können ihre Dienstleistungen künftig im gesamten europäischen Binnenmarkt anbieten.

Warum viele Anbieter noch keine Lizenz besitzen

Dass zahlreiche Unternehmen kurz vor Ablauf der Übergangsfrist noch keine Zulassung erhalten haben, überrascht auf den ersten Blick. Die Einführung von MiCA war seit Jahren bekannt.

Als Gründe gelten jedoch die hohen regulatorischen Anforderungen, aufwendige Genehmigungsverfahren sowie erhebliche Investitionen in Compliance, IT-Systeme und interne Kontrollprozesse. Der bevorstehende Stichtag zeigt zugleich, dass selbst etablierte Marktteilnehmer umfangreiche Zulassungsverfahren nicht kurzfristig abschließen können.

Langfristig dürfte MiCA für mehr Rechtssicherheit und Vertrauen sorgen. Institutionelle Investoren erhalten einen klaren regulatorischen Rahmen, während Verbraucher von höheren Schutzstandards profitieren sollen.

Kurzfristig könnte die Marktbereinigung jedoch ihren Preis haben. Sinkt die Zahl der Anbieter deutlich, dürfte auch der Wettbewerb abnehmen. Für Anleger könnten daraus höhere Gebühren und eine geringere Produktauswahl resultieren.

Das ändert sich konkret für Anbieter und Anleger