SpaceX mischt die Mega Caps auf.

Die Konzentration an den globalen Aktienmärkten nimmt weiter zu. Laut einer Analyse von BestBrokers gibt es derzeit 97 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Milliarden Dollar. Gemeinsam bringen sie es auf einen Börsenwert von rund 64,3 Billionen Dollar.

Besonders auffällig ist die Dominanz der größten Konzerne. Die zehn wertvollsten Unternehmen der Welt vereinen mit rund 29,42 Billionen Dollar etwa 46 Prozent des gesamten Mega-Cap-Marktwerts auf sich. Acht dieser zehn Unternehmen stammen aus dem Technologiesektor. Ergänzt werden sie durch den Ölkonzern Saudi Aramco und das kürzlich an die Börse gegangene Raumfahrtunternehmen SpaceX.

Die Untersuchung basiert auf Daten vom 17. Juni 2026. BestBrokers analysierte die Unternehmen nach Ländern, Sektoren und Branchen sowie nach ihrer Entwicklung in den vergangenen drei Jahren und im Vergleich zum Vorjahr.

Technologie bleibt der dominierende Sektor

Mit 39 Unternehmen stellt die Technologiebranche die größte Gruppe unter den Mega-Caps. Zusammen erreichen diese Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 38,6 Billionen Dollar. Damit entfällt etwa 60 Prozent des gesamten Mega-Cap-Werts auf weniger als die Hälfte aller Unternehmen dieser Kategorie.

Zugleich weist der Technologiesektor mit durchschnittlich 989,7 Milliarden Dollar pro Unternehmen die höchste durchschnittliche Bewertung auf. An der Spitze stehen Nvidia, Alphabet, Microsoft und Apple. Die vier US-Konzerne bringen es gemeinsam auf 16,87 Billionen Dollar und repräsentieren damit rund 26 Prozent des gesamten Mega-Cap-Universums.

Auch die Diskussion über mögliche Börsengänge weiterer Technologiekonzerne gewinnt an Bedeutung. Insbesondere OpenAI und Anthropic werden zunehmend als potenzielle Kandidaten für künftige Großemissionen gehandelt.

SpaceX verändert die Branchenrangfolge

Der Industriesektor profitiert maßgeblich vom Börsengang von SpaceX. Mit einer Bewertung von rund 1,8 Billionen Dollar steigt die durchschnittliche Bewertung der zehn Mega-Cap-Unternehmen des Sektors auf etwa 646,3 Milliarden Dollar. Damit liegt die Industriebranche nun auf Platz zwei der Sektoren nach durchschnittlicher Unternehmensgröße.

Zum Sektor gehören Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Elektrifizierung, Energiesysteme, Maschinenbau, Automobilindustrie sowie Werkstoff- und Infrastrukturunternehmen. Vertreten sind unter anderem RTX, General Electric, Siemens, CATL, Caterpillar, Toyota, Tesla und Linde.

Der Finanzdienstleistungssektor bleibt ebenfalls ein Schwergewicht. Seine 19 Mega-Cap-Unternehmen kommen zusammen auf rund 7,48 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Angeführt wird die Gruppe von JPMorgan Chase, Visa, Mastercard und Berkshire Hathaway. Dabei zeigt sich zunehmend eine Trennung zwischen klassischen Banken und wachstumsstarken Plattformanbietern im Finanzbereich.

Gesundheits- und Energiesektor im Wandel

Im Gesundheitssektor erreichen acht Unternehmen gemeinsam einen Marktwert von 3,51 Billionen Dollar. Rückenwind erhält die Branche vor allem durch Innovationen in der Pharmaforschung, insbesondere bei Medikamenten gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen. Zu den wichtigsten Vertretern zählt Eli Lilly.

Der Energiesektor umfasst lediglich fünf Unternehmen, vereint aber dennoch 3,12 Billionen Dollar Börsenwert. Trotz seiner Größe verliert die Branche im Vergleich zu technologie- und KI-getriebenen Wachstumssegmenten relativ an Bedeutung.

Auf den Konsumgütersektor entfallen zehn Unternehmen mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von 2,63 Billionen Dollar. Der Einzelhandel ist mit nur drei Unternehmen vertreten, erreicht aber dennoch einen Gesamtwert von 1,74 Billionen Dollar. Walmart, Costco und Home Depot zählen dabei zu den prägenden Akteuren.

Alan Goldberg, leitender Datenanalyst bei BestBrokers, sieht hinter den Zahlen eine grundlegende Veränderung der Marktstruktur: „Die globalen Märkte gleichen heute einer sich verengenden Konstellation von Giganten, in der eine Handvoll Mega-Cap-Unternehmen nahezu die Hälfte des gesamten Marktwerts auf sich vereint und damit zunehmend den Takt des modernen Kapitalismus bestimmt. Im Zentrum dieses Gravitationsfeldes steht eine neue industrielle Logik, die auf künstlicher Intelligenz, Halbleitern und digitaler Infrastruktur basiert. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Alphabet sind längst nicht mehr nur Teilnehmer des Wachstums, sondern Architekten des Systems, das dieses Wachstum hervorbringt.“

Weiter erklärt er: „Doch hinter dem Spektakel aus Rekordbewertungen und wechselnden Ranglisten verbirgt sich eine subtilere Wahrheit: Marktführerschaft konzentriert sich zunehmend weniger auf einzelne Sektoren als vielmehr auf die Position innerhalb der KI-Wertschöpfungskette, in der Macht durch gegenseitige Abhängigkeiten statt durch Isolation wächst. In dieser Landschaft ist Konzentration nicht nur eine statistische Kennzahl, sondern eine Struktur von Einfluss.“

Autor Paul Hoffman ist Datenanalyst bei der Research-Plattform BestBrokers.com.