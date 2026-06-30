Extremhitze, Starkregen, Milliardenrisiken: Wie Tokios Ueno Park Klimafolgen sichtbar macht

Der Ueno Park im Herzen Tokios empfängt zur Kirschblüte jährlich rund zwei Millionen Besucher. Als einer der fünf ältesten öffentlichen Parks Japans ist er nicht nur Kulturgut, sondern auch ein geeignetes Analysefeld für stadtweite Klimarisiken. HDI Risk Consulting (HRC), eine hundertprozentige Tochter des Corporate- und Specialtyversicherers HDI Global, hat den Park jetzt systematisch auf Basis unternehmenseigener Klimadaten ausgewertet – mit dem Ziel, physische Klimarisiken räumlich präzise zu erfassen und in wirtschaftliche Handlungsempfehlungen zu übersetzen.

Die Befunde sind eindeutig. Auf Grundlage von EarthScan-Daten zeigt HRC: Unter einem Business-as-usual-Szenario verlängern sich Hitzewellen in Tokio bis 2050 von durchschnittlich 6,94 auf 21,28 Tage. Japans Temperaturen lagen bereits 2016 rund 0,88 Grad Celsius über dem Durchschnittswert der Jahre 1981 bis 2010 – und damit deutlich über dem globalen Trend. Parallel dazu nehmen Starkregenereignisse zu. Sogenannte „Guerrilla Rainstorms“ – lokale, plötzlich auftretende Starkniederschläge – bringen die städtische Entwässerung an ihre Kapazitätsgrenzen und lösen Kaskadeneffekte aus: von Verkehrsunterbrechungen bis zu Lieferkettenstörungen und temporären Geschäftsschließungen.

„Unser Ziel ist es, Klimarisiken räumlich präzise zu erfassen“, erklärt Lars Regner, Head of Resilience Services bei HDI Risk Consulting. „Der Ueno Park zeigt, dass lokale Veränderungen Teil übergreifender klimatischer Entwicklungen sind, die ganze Städte betreffen. Daraus ergeben sich konkrete Anpassungsbedarfe – etwa bei Kühlung, Regenwassermanagement und Vegetationsstabilität.“

Wirtschaftliche Folgen für Tourismus und Infrastruktur

Hitzeperioden und Starkregen beeinträchtigen die touristische Attraktivität des Ueno Parks unmittelbar. Studien aus anderen Ländern belegen, dass sich die Verweildauer von Besuchern an Tagen mit extremer Hitze teilweise um bis zu 20 Prozent reduziert. Für stark frequentierte Standorte wie den Ueno Park bedeutet das nicht nur gesundheitliche Risiken, sondern auch direkte Umsatzverluste für die angrenzende Gastronomie und den Einzelhandel.

Hinzu kommt ein ökologisches Risiko mit ökonomischer Tragweite: Hitze- und Trockenperioden belasten die sensiblen Kirsch- und Mandelbäume und verschieben die Blütezeiten. Die Kirschblütensaison gilt als eines der wichtigsten tourismuswirtschaftlichen Ereignisse Japans und generiert jährlich Wertschöpfung in Milliardenhöhe. Veränderungen im Blütezeitpunkt treffen damit eine der bedeutendsten Einnahmequellen des japanischen Tourismus.

„In dicht besiedelten Städten wie Tokio wirkt der Wärmeinseleffekt als Systemrisikofaktor. Versiegelung, Abwärme und geringe Luftzirkulation verstärken den Hitzestress“, erklärt Johanna Rohrer, Risk Analyst Natural Hazards bei HDI Risk Consulting. „Dies hat unmittelbare ökonomische Konsequenzen: Extreme Hitze reduziert die Arbeitsleistung von Beschäftigten in Logistik, Bau und Verkehr, steigert den Energiebedarf für Kühlung und birgt Gesundheitsrisiken. Für Unternehmen und Versicherer nehmen Betriebsunterbrechungen sowie Risiken für Infrastrukturen und Lieferketten zu.“

Tokios Klimaanpassung und die Rolle des Versicherungssektors

Tokio reagiert auf diese Entwicklungen seit Jahren mit strategischer Klimaanpassung. Großprojekte wie der unterirdische Hochwasserschutzkanal G-Cans zur Ableitung von Taifun- und Starkregenwasser setzen international Maßstäbe. Bis Ende 2023 hat die Stadt zudem rund 190 Kilometer hitzereduzierende Straßenbeläge verlegt, sogenannte Cool Pavements, die den städtischen Wärmeinseleffekt spürbar dämpfen. Der Versicherungssektor hat sich ebenfalls angepasst: Klimabedingte Risiken werden detaillierter modelliert und fließen in Risikoanalysen sowie Prämienkalkulationen ein.

Die HRC-Analyse benennt darüber hinaus konkrete Optimierungspotenziale für Stadt- und Wirtschaftsplanung. Hochauflösende Micro-Heat-Zoning-Modelle sollen Hitze-Hotspots identifizieren und die gezielte Priorisierung von Kühlmaßnahmen ermöglichen. Strategisch vernetzte Grünflächen bilden Frischluftkorridore, die nächtliche Abkühlung verstärken. Schwammstadt-Konzepte – Gründächer, Versickerungsflächen, urbane Mulden – sollen Regenwasser vor Ort aufnehmen und die Kanalisation entlasten. Für unterirdische Infrastruktur wie U-Bahn-Zugänge und Umspannwerke empfehlen die Analysten mobile Barrieren und Rückstausperren. Und Hitze soll systematisch in betriebliche Risikoanalysen integriert werden, um Maßnahmen wie angepasste Arbeitszeiten und Kühltechnologien priorisieren zu können.

Lösungen gesucht

„Mit vorausschauender Analytik übersetzen wir modernste Klimarisikomodelle in handlungsorientierte Lösungen für unsere Kunden und Akteure“, erklärt Hiro Yamasaki, Managing Director HDI Global Japan. „Am Ueno Park wird deutlich, wie weitreichend wirtschaftliche und ökologische Folgen lokaler Extremereignisse sind.“